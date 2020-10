Das Konzert von JP Weber, eigentlich für den März geplant, soll jetzt am 6. November stattfinden. Um 20 Uhr geht der Solo-Auftritt „Vun all minger Fähler“, der ins Kastell verlegt worden ist, los.

Bei der diesjährigen Gocher Prinzenkür hat JP Weber die Besucher begeistert. Mit Standing Ovations und erst nach mehreren Zugaben wurde er von der Bühne verabschiedet. Weber ist seit vielen Jahren als Komponist für zahlreiche Kölner Bands und natürlich sich selber aktiv. 2020 ist ein besonderes Jahr für Weber, denn er spielt und erzählt sich nun schon seit 20 Jahren in die Kölner Herzen.

Standing Ovations bei der Gocher Prinzenkür

In der Ankündigung heißt es: Seine Mandoline – ein Geschenk von Hans Süper – mutiert durch seine einzigartige Spielweise auf der Bühne zu einer Big Band. Seine Auftritte gleichen einer musikalischen Zeitreise durch Köln. Mit dem nötigen Humor, bringt er seinem Publikum kölsches Liedergut nahe und spielt zudem seine eigen komponierten Songs. Er verbindet auf seine ganz eigene Weise die volkstümliche Krätzchen-Spielweise mit Jazz und natürlich, deftigem Rock’n’Roll. Eine kräftige, emotionale Stimme, mit einem Stimmenumfang von drei Oktaven, zeichnet Ihn ebenso aus, wie die Interpretation kraftvoller und sinnlicher Lieder.

Mehr als 5.000 Konzerte weltweit, über 400 CD-Veröffentlichungen und sage und schreibe über 400 Kompositionen sprechen eine deutliche Sprache für einen Künstler, von dem noch viel zu erwarten ist. Alles in kölscher Mundart und mit dem typisch rheinischen Humor vorgetragen, der mit einer Träne veredelt wird. Eben Kölsch bes op de Knoche!

Eintrittskarten behalten ihre Gültigkeit

Tickets für den Termin am 6. November, präsentiert von der KulTOURbühne Goch und Live Production sind zum Preis von 18 Euro bei der KulTOURbühne im Gocher Rathaus (Telefon: 0 28 23 / 320-202, Email: kultourbuehne@goch.de) erhältlich. Die Goli-Eintrittskarten vom 27. März behalten ihre Gültigkeit. Im Kastell, Kastellstraße 11, wird eine Theaterbestuhlung eingerichtet und es besteht freie Platzwahl. Ein Bogen zur Kontaktdatenerhebung liegt auf jedem Platz, so dass am Platz selber keine Maskenpflicht besteht.