Musik erfahren und erleben, singen, tanzen und gemeinsames Musizieren: So lassen sich Inhalte der Musikalischen Früherziehung (MFE) zusammenfassen. Ende September soll in Goch ein neuer Kurs für Kinder von vier Jahren starten.

GOCH. Seit vielen Jahren bietet die Kreismusikschule die Musikalische Früherziehung unter Leitung qualifizierter Musikpädagogen an. Musizieren auf Orff-Instrumenten, Gesang, Tanzspiele, szenische Darstellungen und improvisierte Bewegung zu Musik stehen im Mittelpunkt des Unterrichts.

Das Entdecken von Klängen und Geräuschen sowie der Bau eigener Musikinstrumente sind neben der Entwicklung des rhythmischen Ausdrucks und der Förderung der Feinmotorik weitere Inhalte der MFE. Natürlich lernen die Kinder auch die wichtigsten Musikinstrumente kennen.

Zu einer Schnupperstunde am Mittwoch, 23. September, lädt die Schule interessierte Kinder im Alter von rund vier Jahren ein. Der Kurs findet mittwochs von 14.45 bis 15.30 Uhr in der Musikschule Goch am Leeger-Weezer-Weg 3 statt. Unterrichtet wird einmal wöchentlich, die Kosten betragen 24 Euro im Monat.

Da die Teilnehmerzahl begrenzt ist, werden die Teilnehmer gebeten sich unter Telefon: 02821/45103 für die Schnupperstunde anzumelden. Weitere Informationen und Anmeldungen zu den Kursen und zur Arbeit der Kreismusikschule gibt es im Büro.