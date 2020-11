GOCH. Der Nikolaus kann wegen der Coroanbeschränkungen in diesem Jahr die Gocher Kinder nicht an der Nierswelle begrüßen. Schon gar nicht können seine Helfer die gefüllten Stiefel und Weckmänner an die geduldig wartenden Kinder im Innenhof des Rathauses verteilen.

Doch ganz ohne den Nikolaus soll auch dieses Jahr nicht zu Ende gehen. Deshalb hat es der Heimatverein doch tatsächlich geschafft, mit dem Nikolaus zu telefonieren und er versprach, eine Videobotschaft für die Kinder zu schicken.

Dieses Versprechen hat er selbstverständlich eingelöst. Der kleine Film ist ab sofort auf, www.Goch.TV und in den sozialen Medien zu sehen.

Zudem hat der Nikolaus eine E-Mail-Adresse eingerichtet unter: (nikolaus.goch@gmail.com ) und er freut sich, wenn viele Jungen und Mädchen diese nutzen und ihm Briefe schicken. Die Briefe können auch bis zum 6. Dezember in den Briefkasten am 5-Ringe-Haus (Seiteneingang) geworfen werden. Er hat versprochen, jede Mail und jeden Brief zu beantworten.

Der Heimatverein ist zusammen mit dem Nikolaus optimistisch, im nächsten Jahr wieder an der Nierswelle die Kinder begrüßen zu können.