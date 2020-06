Es ist schon lange her. Aber irgendwo zwischen den Papierstapeln in meinen Schränken hatte ich sie doch gefunden. Schon etwas vergilbt, da sie auf einfachem Papier einer Kladde mit den Maßen 21 x 14,7 cm gezeichnet wurden. In den Jahren 1956 -59 studierte ich Grafik an der damaligen WKS an der Petersstraße in Krefeld. In den Pausen oder zur Mittagszeit sonnten wir uns bei gutem Wetter auf den Bänken des Ostwalls, der direkt in der Nähe lag. Hier waren wir natürlich nie alleine, es gab immer was zu sehen – vor allem Menschen. Große, kleine, dicke, dünne, langweilige und auch interessante Typen flanierten über den Ostwall oder saßen ebenfalls auf den Bänken und ruhten sich aus.

Die kleine Auswahl der hier gezeigten Skizzen sind in den Jahren 1956 -57 entstanden. Andere wurden am Bahnhof Goch oder Krefeld und im Zug gezeichnet. Schaffner, Mitreisende oder Mitstudenten – auch Dozenten (die wir noch Lehrer nannten).

Es war eine tolle und sehr lebendige Zeit, die wir Studierende sehr genossen haben.

Viel Freude beim Durchblättern …

© alle Zeichnung: beim Autor / 2020