Die Band Deja Vu spielt am kommenden Samstag, 7. März, in Pfalzdorf in der Gaststätte Hotel Auler an der Hevelingstraße 238 in Pfalzdorf.Beginn ist um 21 Uhr, Einlass um 20.30 Uhr. Der Eintritt ist frei!

Deja Vu ist eine Classic Rock Band aus Pfalzdorf/Emmerich mit einer niederländischen Sängerin.

Sie spielen mit viel Freude und musikalischem Können sämtliche Klassiker der Classic Rock Geschichte

Viel Spaß und gute Laune sind versprochen.