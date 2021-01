Steine hatten es ihm schon immer angetan. Warum genau, wusste er auch nicht. Er liebte ihre Farben, ihre Formen und Strukturen. An Flüssen und Stränden suchten seine Blicke immer wieder den Boden ab. Und wenn ein Stein seinen Blick erwiderte, hob er ihn auf, tauchte ihn ins Wasser, um ihn zu reinigen und danach seine Oberfläche zu betrachten.

Was für ein Wunder! Was für geheimnisvolle Farben. Wie wunderbar lag er in der Hand. Dazu diese vom Wasser geschliffenen Strukturen, die ihm auf seiner unendlichen Reise in seine Haut geritzt worden waren. Ja, Steine haben eine Haut, die sich unter Sonnenstrahlen erwärmt und die diese gespeicherte Wärme auch zurückgeben kann.

Er sprach sogar mit den Steinen, die bei ihm in unterschiedlichsten Formen und Farben auf Regalen und Fensterbänken lagen. Sogar im Garten lagen größere Exemplare, hier wieder am Wasser, am kleinen Teich. Bei Regenwetter bekamen sie auch wieder ihre glänzende Haut. Schon viele Jahre lagen sie hier und ruhten sich von ihrer langen Reise aus.

Sogar Gedichte hatte er über sie geschrieben, sie als Metaphern benutzt, um eigentlich unbeschreibliche Vorgänge in seinem Leben, in seinen Gedanken zu beschreiben. Warum auch nicht? Die Steine waren viel älter als er, sogar älter als alle Menschen, die auf der Erde gelebt hatten. Und wenn sie eine Haut hatten, hatten sie sicher auch tief in ihrem Inneren ein Herz. Wer weiß das schon? Es könnte doch sein ...

Bisher hatte er aber nur viele schöne Fotos von Steinen gemacht. Sie wurden sogar in Büchern abgebildet. Heute aber dachte er, warum die Steine nicht verwandeln? In eine neue Welt überführen? Und so begann er, sie zu „seinen“ Steinen zu machen, sie in „seine“ Digitalwelt zu überführen, sie zu verzaubern.

Und so setzte er sich an seinen Laptop und begann einfach mit dem, was er seit einigen Jahren immer schon machte: Digitale Kunst, – was sonst?

© Bilder und Text: G. Lambert / 2021