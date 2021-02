GOCH. Die Musiker von The Beat 4 werden weitermachen. Und es ist nicht nur eine Folge der Corona-Pandemie, dass gemeinsame Proben derzeit nicht möglich sind. Natürlich halten sich Theo Hermsen, ici van Gelder und Charly Reger musikalisch fit, aber es ist nichts mehr wie es war.

Mitten in die Zeit des Lockdown wird eine Befürchtung zur Wahrheit und erschüttert die Musiker von The Beat 4 und alle die ihn kennen: Josef van de Kamp, singender Bassist und Gründungsmitglied, muss die Band aus gesundheitlichen Gründen verlassen. „Leider verhindert meine Krankeit die weitere Mitarbeit in der Band", sagt van de Kamp. "Ich möchte mich mit vielen Grüßen und einem herzlichen Dankeschön an die Fans und Freunde von The Beat 4 verabschieden und wünsche meinem Nachfolger Rudi viel Erfolg. Ich werde Euch alle sehr vermissen.“

Für Charly Reger ist Josef seit vielen Jahren ein besonderer Freund: „Josef van de Kamp ist einer der Großen unserer Musikszene hier. Schon mit der Starfighters Revival Band haben wir beide zusammen nicht nur die Clubs sondern auch die Stadthalle in Kleve, die Viller Mühle oder das Kastell in Goch gerockt. Eine tolle Zeit!“ Mit der Gründung von The Beat 4 ergaben sich dann ganz neue Möglichkeiten und damit ein neuer Sound in der musikalischen Zusammenarbeit. Theo Hermsen und ici van Gelder betonen: „Unsere Musik mit Josef „Joe“ van de Kamp ist und bleibt etwas Besonderes, er ist ein toller Partner und Freund.“

The show must go on!, heißt es in der Szene und so gibt es nun einen Neuen bei The Beat 4: Rudolph „Rudi“ Lux aus Alpen. Als ehemaliger Keyboarder der im Klever Südkreis sehr bekannten und beliebten Band Rough ‚n‘ Ready bringt er viel Bühnenerfahrung mit und wird bei The Beat 4 als Bassist und Sänger auf den berühmten Brettern stehen.

Es war ein Glücksfall, dass Drummer ici van Gelder vor Jahren schon einmal mit Rudi Musik gemacht hat und ihn so für die Band gewinnen konnte. Rudi Lux: „ Da passt wohl alles prima zusammen: Musikstil und musikalische Interessen aber auch das Alter verweisen auf unsere gemeinsamen Wurzeln in der Beat-Generation.“

The Beat 4 ist also – auf neue Weise - wieder komplett und hofft, nach Impfung und Lockdown, im Spätherbst für die Fans wieder auf den Bühnen im Kreis Kleve zu stehen. „Bleiben wir optimistisch!!“ meint Charly Reger.