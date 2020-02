Ist es schon Paranoia oder nur Verstörtheit? Ist es schon Diskriminierung oder nur Unsicherheit? Was ist mit unseren etablierten Parteien los? Wo ist euer gesundes Selbstbewusstsein?

Was hat die AfD, die euch in irrationales Handeln stürzt, die euch schon fast durchdrehen lässt?

Und das besonders nach den Geschehnissen im thüringischen Landtag, die weder einen Damm- noch einen Tabubruch darstellen, sondern nur eine große Dummheit, die in Perspektivlosigkeit münden musste. Ihr macht den Eindruck Getriebener, die nicht mehr Herr ihrer Sinne sind.



Anti-AfD-Antrag



Die nordrhein-westfälische SPD wollte jetzt gar einen Eilantrag in den Düsseldorfer Landtag einbringen, in dem es heißt, es dürfe "die Wahl eines Ministerpräsidenten des Landes Nordrhein-Westfalen niemals von den Stimmen von AfD-Abgeordneten abhängen" und es dürften "keine Gesetzesbeschlüsse im hiesigen Landtag geben, die nur durch die Stimmen von AfD-Abgeordneten eine Mehrheit gefunden haben". Aus juristischen Gründen wurde er glücklicherweise nicht zugelassen.

Um die Sache geht's



Als ob die Zustimmung der AfD zu irgendwelchem parlamentarischen Entscheidungen schon Kooperation oder gar Verbrüderung sei. Die selbst verordnete Panik zeugt von eurem vernebelten Blick, zumal die Reputation einer Person oder eines Gesetzes doch nicht abhängig ist von der Reputation einiger derjenigen, die dafür votiert haben. Nicht, dass man sich nicht mehr auf einen Platz setzen darf, auf dem zuvor ein AfDler gesessen hat. Wofür die AfD in unseren Parlamenten abstimmt, sollte euch, den übrigen Parteien, am Allerwertesten vorbeigehen. Es besteht auch keine Infektionsgefahr.

Besinnt euch auf euch



Liebe demokratische Parteien, macht mit Selbstbewusstsein und Vernunft euer Ding, statt aus Angst heraus überzureagieren und damit oftmals falsch und angreifbar zu reagieren. Was ihr im Moment veranstaltet, wertet die AfD nur auf und bringt sie weiter in die für sie so einträgliche Opferrolle. Ihr könnt nur gejagt werden, wenn ihr euch jagen lasst. Gauland bereitet ihr zurzeit viel Freude. Er dürfte zu Hause Freudentänze aufführen und sich ins Fäustchen lachen.