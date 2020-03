Goch. Relativ regelmäßig tritt die Niers in Goch über ihre Ufer: Auch aktuell hat der Fluss Hochwasser. Zum Glück hatten die Hochwasserereignisse in Goch und den Ortsteilen in den vergangenen Jahren keine größeren Ausmaße. Trotzdem ist es wichtig, die Risiken zu untersuchen, auf Gefahren hinzuweisen, mögliche Vorkehrungen zu treffen und vor möglichen extremen Hochwasserereignissen zu warnen.

Die Stadt Goch hat zu diesem Zweck auf ihrer Homepage www.goch.de im Portal „Bauen & Wohnen“ Informationen zum Hochwasserschutz bereitgestellt. Neben allgemeinen Hinweisen zu Hochwasserschutz, Hochwasserrisikomanagement und Überschwemmungsgebieten sind insbesondere verschiedene Links zu finden. Zum Beispiel zu Hochwassergefahren- und -risikokarten sowie zur Hochwasser-Maßnahmenplanung für die Stadt Goch.