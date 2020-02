GOCH. "Geht jeden Tag an die frische Luft, spielt Sudoku und schaut 'Wer weiß denn sowas?', das bleibt man fit", sagt Johann Janz. Der Gocher, den Freunde und Bekannte besser unter Jan Hut kennen, muss es wissen, wird er doch am Montag, 16. Februar, 90 Jahre alt, und ist dennoch aktiver als so manch jüngerer Nachbar.

1930 in Asperden geboren, die Kindheit mit drei Brüdern verbracht, lernte Jan Hut mit 23 Jahren seine Maria kennen und lieben. Es folgten Heirat, Hauskauf am Mühlentor. 1957, erblickte Sohn Peter das Licht der Welt. Neun Jahre später kam auch noch Tochter Gaby zur Welt. Der gelernte Maurer war lange Jahre für die Firma Gravendyk aus Goch tätig und wurde 1979 Vereinswirt von Concordia Goch.

Die Gaststätte "Zum Mühlentor" führte er gemeinsam mit Gattin Maria bis 1989. Dann sollte es für beide genug sein. Zu seinen schönsten Hobbys zählt die Zeit für die Enkelkinder und der Urlaub in Österreich. 34 Mal wurde das Ehepaar in der Alpenregion gesichtet. Nach dem Tod von Ehefrau Maria im Jahr 2015 widmete sich Jan Hut seinem Verein, dem "Effzeh" in Köln. Seine zweite Liebe gehört dem FC Concordia: Sonntags wird Fußball geschaut und "prakesiert".

Dreimal in der Woche ist "Kaffeeklatsch" bei der Bäckerei Horsthemke am Markt angesagt, meist mit vier bis fünf geselligen Damen. Gefeiert wird der 90. mit der Familie und den Freunden bei Hotel Litjes.