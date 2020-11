In Coronazeiten, in denen nichts stattfindet, zieht es die Menschen raus ins Freie. Dachdeckermeister Markus Henkel (stehend, Mitte) hatte anlässlich seines 20-jährigen Jubiläums eine gute Idee: Auf große Feierlichkeiten wurde verzichtet, stattdessen fertigten er und sein Team zum Dank an die Bürger eine Sitzbank und ließen diese an der Triftstraße/Ecke Kesseler Straße in Nierswalde aufstellen, damit die Menschen eine kurze Rast beim Spaziergang einlegen können.