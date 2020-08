Ein Allianz von Vollpfosten und verwirrten Geistern versuchen den Reichstag zu stürmen und schwenken Reichskriegsflaggen auf den Stufen unseres demokratischen Parlaments – welche Ignoranz und Verachtung unserer Demokratie und was für eine abscheuliches Tat.

Nicht abfinden will und kann ich mich mit dem Argument, „das muss man in einer Demokratie aushalten“. Nein, eine Demokratie muss, um bestehen zu können, wehrhaft sein und diese Angriffe nicht nur ertragen, sondern ihnen konsequent mit den Mitteln der Demokratie und des Rechtsstaates entgegentreten.

Warum aber folgen plötzlich wieder viele Menschen extremen nationalistischen Strömungen? Warum laufen viele Menschen abstrusen Theorien selbsternannter Gurus und Verschwörungstheoretikern nach. Warum bekommen die realitätsverweigernden, abstrusen Parolen von Pegida, AFD, Reichsbürgern und Autonomen Zulauf und warum machen sich normale Mitbürger damit gemein und radikalisieren sich dabei sogar?

Impulsive Antworten wie, kein Intellekt, keine Ahnung, einseitig ideologisch beeinflusst, verbohrt, überfordert, einfach strukturiert, bildungsfern, benachteiligt, beschreiben nur den Eindruck, dringen zur Ursache des Problems jedoch nicht vor.

Ich versuche mich mal über den Blickwinkel „aus der Geschichte lernen“ anzunähern. Ich bin mit der schulischen Erfahrung von Geschichtsunterricht in den sechziger und siebziger Jahren des letzten Jahrhunderts aufgewachsen.

Die größte Katastrophe deutscher Geschichte 1933 – 1945 war damals in 2 Unterrichtstunden eines Schuljahres gepackt!

In der Mittelstufe zum Abschluss der Schuljahres am letzten Schultag noch der Film „Die Brücke“, als Füllstunde ohne Kontext im Unterricht vorgeführt und dann mit besten Wünschen in die Ferien.

Ich möchte hier nicht pauschalisieren, bin mir aber sicher, dass ich mit solchen Erfahrungen in meiner Generation kein Einzelfall bin.

Die damalige Methodik des Unterrichts war auf eine lineare Betrachtung der Geschichte ausgelegt und weniger auf den Kontext paralleler geschichtlicher Ereignisse.

Rückbesinnung und Analyse geschichtlich gesellschaftlicher Lehren waren in einer Gesellschaft, in der ehemalige Nazis mit „Persilscheinen“ ausgestattet und weichgespült sogar bis in Spitzenämter kamen, wurde notwendige Aufarbeitung in Zeiten des deutschen Wirtschaftswunders als störend empfunden und nicht gefördert.

Heute bekommen wir noch die Folgen von Versäumnissen von damals in vielen Bereichen zu spüren. Extreme Parteien und Personen erhalten Zulauf, weil es gelingt, Geschichte aufgrund nicht verinnerlichter Lehren jenseits von Fakten und Wahrheiten umzuschreiben und umzudeuten.

Was ist da falsch gelaufen und was läuft vielleicht heute in der Erziehung und im Bildungsbereich immer noch falsch?

Unzählige Originaldokumente, gefüllt mit geschichtlich belegten Dokumentationen und Fakten, Aufzeichnungen von Zeitzeugen dieser Zeit, füllen nicht nur die Regale vieler Bibliotheken, sondern sind auch online in Datenbanken zugänglich. Es gibt heute jedoch kaum noch Zeitzeugen und auch unsere Eltern können wir nicht mehr befragen.

Meine schulischen Erlebnisse in den frühen sechziger Jahren waren sogar auch noch geprägt, von Erfahrungen mit einem vereinzelt zum Teil „Nazi affinen“ überaltertem Lehrerkollegium.

Das verwundert nicht, denn in dieser Zeit haben es viele Nazis, selbst Richter mit einschlägiger Nazi-Vergangenheit unter hochoffizieller staatlicher Deckung in Spitzenpositionen, ja sogar bis ins Amt des Bundeskanzlers geschafft.

Wahrlich kein rühmliches Kapitel junger deutschen Geschichte, sich in der Nachkriegszeit und in Zeiten des sich entwickelnden Ost-Westkonfliktes einer umfassenden geschichtlichen Aufarbeitung der eigenen Nazi-Herrschaft Vergangenheit zu entziehen.

Meiner Generation fehlt vielfach das Wissen und die schulische und erzieherische Aufklärung und Verarbeitung der grausamen rechten Diktatur unserer Geschichte.

Die Zeit und die Umstände damals waren der perfekte Deckmantel und Ausrede, um die Aufarbeitung und die Lehren des zweiten Weltkrieges in der Bundesrepublik nicht konsequent voranzutreiben. Laut von der vergangenen Schuld zu sprechen, war verpönt.

Mein geschichtliches Interesse und mein eigener Ansporn sich damit auseinander zu setzen, entstammt einer offenen und transparenten Erziehung im Elternhaus, sowie sehr guten offenen Gesprächen mit Zeitzeugen und guten Mentoren im Umfeld.

Schlüsselereignisse waren auch meine Jugendaustauschreisen z.B. nach Frankreich, die Überwindung der deutsch-französischen Erbfeindschaft, das Zusammenwachsen von Europa insgesamt, das Kennenlernen und der Respekt vor anderen Kulturen und anderen Ansichten aus direktem Erleben, direkten Begegnungen und dem Austausch mit gleichaltrigen Jugendlichen anderer Länder.

In meinen Lebenszyklus fällt die Überwindung von Grenzen in Europa, die deutsche Wiedervereinigung, beides empfunden als herausragende, friedensfördernde Errungenschaften unserer Zeit. Dies jetzt wieder durch gezielte und vorsätzlich herbeigeführte nationalistische Politikansätze in Gefahr zu sehen, macht mich einfach nur fassungslos.

Viel mehr fassungslos und wütend macht ich die Reichkriegsflagge wieder auf den Stufen unseres Parlaments geschwenkt zu sehen.

Geschichte läuft nie linear ab, d.h. wie gehen von einem abgeschlossenen Ereignis zum nächsten. Geschichte ist ein komplexes Geschehen vieler parallel ablaufender Ereignisse, die sich immer gegenseitig bedingen.

So flott, wie es der Lehrplan des Fachs Geschichte für die Mittelstufe in Nordrhein-Westfalen in der Jetztzeit andeutet, geht es eben selten. Dort sind unter dem Oberpunkt „Neuordnungen der Welt und Situation Deutschlands“ aufgeführt: „Gründung der Bundesrepublik, Westintegration, deutsche Teilung.“ Es folgen sogleich: „Zusammenbruch des kommunistischen Systems, deutsche Einheit. Kaum gegründet, bricht die DDR auch schon wieder zusammen.“ Historische Ereignisse vollziehen sich zwar ab und zu sehr schnell, aber da fehlt dann doch noch weiterer Kontext für das Verständnis historischer Entwicklungen: Die Motivation für und die Hintergründe der Ostpolitik Willy Brandts? Gründung und Herrschaft der SED in der DDR? Die staatliche Entwicklung von 40 Jahre DDR? Die „Achtundsechziger“ und der „deutscher Herbst“?

Mit der deutschen Wiedervereinigung ab 1989 mussten wir zudem feststellen, dass in der DDR auch in Bezug auf eine Aufarbeitung der gemeinsamen Nazi-Vergangenheit ein völlig unterschiedlicher Ansatz galt.

In einem dem Sozialismus verschriebenen System, gab es einfach per Definition keine Nazis mehr in irgendwelchen Bereichen. Eine noch konsequentere Lüge, Ausblendung und verweigerte Aufarbeitung gemeinsamer deutscher Geschichte, als unter anderen Rahmenbedingungen in der Bundesrepublik. Heute müssen wir deshalb konstatieren, dass beide Teile der deutschen Bevölkerung aufgrund ihrer systemisch gesellschaftlichen Prägungen in Bezug auf die Verarbeitung Lehren aus der gemeinschaftlichen geschichtlichen Vergangenheit insbesondere der Zeitspanne zwischen 1928 bis 1945 eklatanten Nachholbedarf aufweisen.

Erschreckend stellen wir heute fest, nichts ist geschichtlich gesehen einfach mal gut, abgeschlossen und überwunden. Tagtäglich sind wir in unserer freiheitlichen Demokratie herausgefordert, Lehren der Geschichte, die sich in unserem gemeinsamen Wertfundament (GG) wiederfinden, gegen Angriffe von innen und außen zu verteidigen.

Fakt ist heute, dass nationalistische und völkische Tendenzen und Strömungen mit dem Ende des 2. Weltkrieges eben nicht überwunden sind, sondern zur täglichen Bedrohung unserer Gesellschaft zählen.

Es ist durchaus anzuzweifeln, dass auch der heutige Geschichtsunterricht an den Schulen in der Lage ist, historische Dimensionen an zukünftige Generationen, die mehrheitlich nur bereit sind, im Jetzt und Hier“ zu leben, zu vermitteln.“

Schüler und Jugendlichen fällt es zunehmend schwer, Zusammenhänge zwischen früher und heute herzustellen, eben Lehren aus der Geschichte zu ziehen, auch weil unsere Gesellschaft nicht heterogen ist und leider vielfach auch ein entsprechender Resonanzboden im erzieherischen Teil durch das Elternhaus weggebrochen ist.