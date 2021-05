Über viele Jahre hat der unlängst verstorbene Rudi Kempkes viele Gocher und auch auswärtige Besucher auf seine Touren mit der „Fiets“ mitgenommen. Sowohl bei seinen Mittwochstouren als auch bei zahlreichen anderen Gelegenheiten war er engagiert.

Dieses besondere Engagement wollen die Gocher Christdemokraten würdigen und die Abschnitte des Nierswanderwegs zwischen Goch und Kessel nach ihm benennen. Einen entsprechenden Antrag hat die CDU Ratsfraktion jetzt an den Haupt- und Finanzausschuss der Weberstadt gestellt, der in seiner Sitzung am Dienstag, 8. Juni dieses Jahres, darüber beraten wird.

„Mit seinem Engagement hat er viele Menschen mit Goch und dem Umland vertraut gemacht. Mit unserem Vorschlag wollen wir dazu beitragen, dass die Erinnerung an Rudi Kempkes und sein Lebenswerk lebendig bleibt.“, so Andreas Sprenger, Fraktionsvorsitzender der Gocher Christdemokraten.