Wir erleben derzeit nicht nur die Corona-Krise, sondern müssen auch die Gefahren eines gefährlichen gesellschaftlichen Dilemmas zur Kenntnis nehmen.

Der im Vergleich zu unseren Nachbarn bisher anerkannt und bewunderte gemäßigte Verlauf der Pandemie in Deutschland, hat trotzdem hierzulande Kritiker, Verschwörungstheoretiker und Leugner auf den Plan gerufen, welche in den für diesen gemäßigten Verlauf behördlichen angeordneten Maßnahmen, überzogene Einschränkung von Freiheitsrechten, unrechtmässige Einschränkungen der persönlichen Entfaltung, unzulässige Grundrechtseingriffe, eine aus ihrer Sicht massive Gefahr für die Demokratie insgesamt usw. sehen.

Die zum Teil sektiererisch, weltfremd aber gleichzeitig auch aggressiv, unversöhnlich anmutenden Reaktionen einer Minderheit, stellvertretend angeführt von einigen armseligen Gestalten des öffentlichen Lebens, die in ihrem Leben bisher offensichtlich nichts richtig auf die Kette bekommen haben, und in der Krise eine quasi willkommene Chance für mediale Aufmerksamkeit sehen, sind eigentlich nur peinlich und taugen in ihrem Erscheinungsbild zum Fremdschämen.

Bekannte bunte und reißerische Medien springen leider mit auf den Zug. Die alte Weisheit, dass Chaos, Verschwörung und so auch die peinliche Zurschaustellung irrer Argumente einiger weniger verkrachter Existenzen von C-Promis vermutlich kurzfristig mehr Quote bringen, als mühsame objektive und verantwortliche Berichterstattung, zieht wohl noch immer.

Der Ersatz von wissenschaftlich erwiesenen Tatsachen, den unverrückbaren Gesetzen der Naturgesetze und von Expertenwissen durch idiotische Gerüchte und Theorien aus dem Mund von Verstörten, erhalten damit eine eigentlich unangemessen Plattform und mediale Aufmerksamkeit. In der Konsequenz bleiben u.a. labile Teile der Bevölkerung leider in einem permanenten Zustand der Verunsicherung zurück.

Wir beobachten grundsätzlich, dass mit dem Zurückfahren des gesellschaftlichen Lebens insgesamt, also der Abstinenz von geselligen Zusammenkünften in lockerer Runde in der Nachbarschaft, dem aktivem Vereinsleben, Versammlungen, Begegnungen und kulturellen Veranstaltungen, ja selbst den regelmässigen Stammtischrunden an den Theken, sich ein großer Teil normaler diskursiver Auseinandersetzung weg vom direkten Diskurs hinein in die Unpersönlichkeit eines allzuoft nebulösen Wirrwarrs und Austausches von vorgefassten Argumenten der sozialen Medien verlagert. Echter Diskurs findet so nicht mehr hinreichend statt.

Die Unterschiede zwischen oberflächlichen zumeist auch noch von individuellen Interessen geprägten und nur schwer auf Fakten zurückzuführenden Posts und Threads zu gut recherchierten und nachvollziehbar dargestellten Berichten und Nachrichten verwischen sich.

Selbst seriös arbeitende öffentlich rechte Medienanstalten werden von den irrational argumentierenden Verschwörungstheoretikern, als instrumentalisierte „Staatsmedien“ und Teil einer irren, angeblich totalitär agierenden, regierungsgesteuerten Unterwerfungsstrategie mittels Umsetzung von weltfremden und kruden Maßnahmen bezeichnet.

Unheilige und fatale Allianzen über alle ideologischen Grenzen hinweg stehen plötzlich zusammen demonstrierend auf der Straße. Notorische Impfverweigerer, Chaoten aus der linken Szene finden sich plötzlich mit Reichsbürgern, besorgten Bürgern, Verschwörungstheoretikern und Pseudo-Esotherikern Seite an Seite demonstrierend.

Rechte Gruppen haben ihr Potential dieser Entwicklung klar erkannt und werden wieder mal zu Trittbrettfahrern, um kräftig mit im Trüben zu fischen. Ihre Hoffnung ist, damit ihre armseligen und volksverdummenden Botschaften besser unters Volk zu bringen.

Man kann in verschiedenen Reaktionen durchaus den Eindruck gewinnen, dass Teile der Bevölkerung nicht nur von der Angst vorm Virus paralysiert sind, sondern dabei auch ihren, im Leben erworbenen gesunden Menschenverstand, aus Angst und Desorientierung im Restmüll der derzeitigen Krise versenkt zu haben.

Das Motto des Tages: Nur wer am lautesten schreit und die wildesten Gerüchte streut, wird gehört, macht mal wieder die Runde.

Die größten Schreier, die mit ihren wirren Botschaften ausschließlich ihre persönliche Abneigung gegenüber jedweden gesellschaftlichen Werten und Regeln Ausdruck verleihen, stehen jedoch nicht für die Mehrheit in unserer Gesellschaft.

Niemand soll und darf sich der Illusion hingeben, dass der Hass und die wirren Parolen und irren Theorien irgendeine signifikante alternative Form oder gar systemrelevante Perspektive für ein zukunftsfähiges gesellschaftliches Zusammenlebens beinhaltet.

Egoismus und ausschließlich Egoismus stehen im Vordergrund und mit ihm wird eine menschenverachtende autokratische Philosophie des „nur der Stärkere hat Recht und gewinnt“ wird versucht salonfähig zu machen.

Noch ist die intellektuelle Stabilität in unserer Gesellschaft ausreichend, um diese Machenschaften als das zu erkennen was sie sind – ausschließlich destruktiv.

Unsere Gesellschaft befindet sich in diesem Spannungsfeld und in der Krise jedoch permanent im Stresszustand, in dem schnell auch eine fatale Volatilität entstehen kann, bei der dann die allgemeine Stimmungslage auch schnell umschlagen kann.

Dann wäre das Fundament unseres Zusammenlebens noch erheblicher gestörter und zudem noch massiver in Gefahr.

Ich verkenne bei all dem nicht offensichtlich durchaus vorhandenen Defizite im System und z.B. auch die Verwirrungswirkung durch unterschiedlichste behördliche Maßnahmen. Der Föderalismus, wie wir ihn bisher kannten und praktiziert haben, stösst nicht nur in dieser Krise an seine Grenzen. Die Unfähigkeit der Politik zeitgerecht entsprechende Reformen aufzulegen, ist in dieser Krise klar erkennbar. Auch in vielen anderen Bereichen tritt der Reformstau deutlich zu Tage.

Ich sehe jedoch Niemanden in der Regierungsverantwortung der dabei wäre, ein autokratisches System aus der Krise heraus zu errichten. "Checks und Balances" funktionieren in unserem Staat noch zwischen den drei Gewalten. Unser freiheitlich-demokratisches System ist mitunter schwierig in seinen Prozessen, es ist jedoch besser als jede Autokratie oder gar Diktatur. Wer besser als die Deutschen kann dies aus geschichtlicher Sicht besser beurteilen.

Jeder ist aufgefordert die destruktiven Tendenzen nicht nur zur Kenntnis zu nehmen sondern ihnen im eigenen Umfeld auch entgegenzutreten. Schweigen und stilles Erdulden in Hoffnung auf Besserung reicht nicht aus. Unsere Demokratie und unsere Werte sind nicht beliebig sondern zu wertvoll. Sie verdienen es proaktiv verteidigt zu werden.