Es gibt Geld für Tablets an den Schulen vom Bund/Land – Was bedeutet das für Goch?

Der RP vom 29. Juli kann man entnehmen, dass wohl Fördermittel für Schüler-Tablets zur Verfügung stehen. Die dortige Auflistung der Mittel sieht für Goch eine Anteil von 146.690,80 Euro vor, der mit einem 10% igen Anteil der Gemeinde materialisiert werden kann. Endlich konkret Bewegung, ist man geneigt zu sagen.

Bei näherer Betrachtung und etwas Recherche bleiben dann jedoch doch noch Fragen offen.

So sieht die in 2019 herausgegebene Richtlinie des Landes (RL DigitalPakt NRW v. 11.09.2019; RdErl d. Ministeriums für Schule und Bildung v. 11.09.2019 – 411)) in Anlage 3 für „Goch, Stadt“ einen Förderanteil von insgesamt 995.332,- Euro vor? Der bezieht sich wohl nicht nur auf Tablets, sondern auf ein umfangreicheres digitales Gesamtpaket, im Zusammenhang mit der längst überfälligen schulischen Digitalisierung.

ist irgendwie ja auch logisch, denn Tablets alleine, ohne zunächst grundlegende Rahmenbedingungen der Digitalisierung an den Schulen zu schaffen, ist wenig effizient und "zäumt das Pferd von hinten auf".

Wie gesagt seit 2019 gibt es diese NRW Richtlinie im Zusammenhang mit dem Digitalpakt Schule. Konkret für Goch dürfte nun interessieren, was ist der Plan und wieviele Mittel, für was von der Gemeinde als Schulträger sind bisher konkret angefordert und in welche Maßnahmen an Gocher Schulen geplant und vielleicht sogar schon umgesetzt?

Wir erinnern uns in diesem Zusammenhang vielleicht an die konsolidierte Aktion im Klever Schulausschuss und Rat, mit der vor dem Hintergrund einer Zielmarke „neues Schuljahr“ in einer gemeinsamen Kraftanstrengung, die Beschaffung von digitaler Ausstattung für Klever Schulen in einem nicht unerheblichen Umfang diskutiert und konkretisiert wurde.

Wie ist der Sachstand hierzu in Goch? Die Gemeinde rühmt sich zu Recht ihrer Schullandschaft, also wie und in welchen Zeitlinien wird hier im Bereich Digitalisierung entscheidend nachgebessert?

Hoffentlich diskutieren wir demnächst nicht nur über eine notwendige Haushaltssperre beim Schulträgern und die sich daraus dann ggf. wieder "leider" verlängernden Zeitlinien bei Ausschöpfung der Mittel für eine überfällige Modernisierung unserer Bildungseinrichtungen.