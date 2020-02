Der regelmäßige nach den wiederholten Anschlägen ertönende Ruf nach stärkeren staatlichen Maßnahmen, ist leider ein sich wiederholender, jedoch eher hilfloser Reflex, der zudem mit begrenzter Halbwertzeit daherkommt.

Parolen, Worthülsen und Allgemeinplätze die sensibilisieren sollen, greifen zu kurz und reichen bei Weitem nicht mehr aus, um erstarkende, destruktive und spalterische Kräfte in unserer Gesellschaft zu isolieren und zurückzudrängen. Diese destruktiven Kräfte benutzen Mittel einer freien modernen Kommunikation sowie andere mühsam erworbenen Freiheiten und trachten doch letztlich gleichzeitig danach, sie mit ihren dreisten Lügen, ihrem Hass und mit Populismus zu zerstören.

Jeder Einzelne ist augerufen, sich in jeder alltäglichen Lebenssituation zu hinterfragen, was er mit seinem Handeln persönlich für das friedliche, freiheitliche und respektvolle Zusammenleben in unserer Gesellschaft bewirken kann.

Einfache Dinge sind ohne großen Aufwand möglich, wie z.B. eine kritische Prüfung der „Freundeslisten“ und abonnierten Kanäle in sozialen Medien, um Rassisten und Nazis so keine Plattform und Reichweite für ihre toxischen Nachrichten zu geben.

Genauso wie im eigenen persönlichen Umfeld sich adhoc gegen entsprechende Tendenzen aktiv wenden und nicht nur passiv berührt schweigen und wegschauen. Sensibilisiert bleiben, Vorbild sein, Bildung und positive Werte in der Familie vermitteln.

Nach außen hin eine klare Kante gegen die vielfältigen Feinde und destruktive Kräfte in unserer Gesellschaft zeigen. Nicht tatenlos zuschauen und es ertragen, wenn unser Gesellschaft letztlich durch Scharlatane in einer Form umgekrempelt wird, in der man zukünftig nur in Angst und nicht mehr frei leben kann.

Keine Proteststimme bei Wahlen für Extremisten, Nazis und Faschisten. Proteststimmen sind nicht nur verlorene Stimmen, sie sind fatalerweise Munition und Treibstoff für das destruktive Werk verlogener, pseudo-alternativer Rattenfänger. Wer bewusst und gezielt aus Protest rechts wählt, sollte sich klar machen, welche fatalen Ideologien und Folgen, nachlesbar in jedem Geschichtsbuch in den Kapiteln schlimmster Zeiten deutscher Geschichte, er damit erneut heraufbeschwört.

Jedermann ist aufgefordert, sich in seinem Umfeld einzusetzen und einzubringen, um die gemeinsame positive Wertbasis unserer Gesellschaft zu stärken. Hanau ist und lauert überall!!

#niewieder #hanau