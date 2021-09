Ihr schafft das schon – auch ohne mich …

Bald wird Angela Merkel Geschichte sein. Ein wenig ist Sie es ja schon. So viele Jahre hat sie Kanzlerin gemacht – und das als erste Frau in und für Deutschland. Auch ihre spontanen Jubelschreie bei Fußballweltmeisterschaften, wenn "unsere" Mannschaft ins gegnerische Tor traf, sind legendär.

Schnörkellos ohne Schnickschnack, nur mit ihrer großen Handtasche und der perfekten Raute. Dunkle Hose, einfarbiger Blazer und Halstuch oder Kette – fertig.

Keine Brioni-Klamotten, keine Cohiba-Zigarren, keine gefärbten Haare. Nix davon hatte Angela Merkel nötig. Nur Köpfchen, Frisur und Ohren steif angelegt – und durch. Und das über viele Jahre.

Wem das nicht gefiel, der flog, wurde versetzt oder auf internationale und lukrative Posten gelobt ober geschoben. Je nachdem, aus welcher Perspektive man es betrachten möchte.

Ihr Pokerface war eine ihrer wirksamsten "Waffen", wenn es darum ging, sich in dieser rauen Männerdomaine behaupten zu können. Die albernen Kraftmeiereien von Putin, Erdogan oder Trump beeindruckten sie eher wenig - wenn überhaupt.

Nur noch wenige Tage und die Ära Merkel geht zu Ende, wird Geschichte. Wird weiterleben in Schul- und Geschichtsbüchern, in Filmen, Videos und im Internet.

Wohl auch im "Haus der Geschichte" in Bonn. An diesem geschichtsträchtigen Ort könnte ich mir Angela Merkels schwarze (!) Hose, ihre in allen möglichen Koalitionsfarben leuchtenden Blazer gut vorstellen. Auch ihre praktische Handtasche, in der ich mir auch immer mal einen "Henkelmann" mit einer warmen, würzigen Kartoffelsuppe vorgestellt habe, die sie in langen, nervenden Sitzungsnächten genüsslich auslöffeln würde.

Auch Merkels berühmtes Markenzeichen, die "Raute", die sie wie keine andere mit ihren Händen formen konnte, wird in diesem Haus als Wachsmodell ihre Amtszeit überleben und in die Geschichte der Bundesrepublik Deutschland eingehen. Mehr Geschichte, mehr Ehre geht nicht!

Und aus einem Lautsprecher an der Decke dieses ehrwürdigen Hauses wird ihre Stimme ertönen: Liebe Bürgerinnen und Bürger, gemeinsam schafft ihr das - auch ohne mich!

© Text und Cartoons: Gottfried Lambert, Goch / 2021