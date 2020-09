In Rückschau auf die Ergebnisse der Kommunalwahl 2020, gab es im Kreis Kleve eigentlich keine wirklichen Überraschungen.

Bezogen auf Goch setzt sich der Trend aus 2015 insofern fort, dass mit dem BFG ein klarer Sieger zu verzeichnen ist, der lediglich ein ambitioniertes Wahlziel, eine Mehrheit auch im Rat zu erreichen, verpasst hat.

Acht Direktmandate zu holen, nötigt Respekt und Anerkennung ab. Der Sieg des Amtsinhabers im Bürgermeisteramt kam deshalb auch nicht wirklich unerwartet.

Im Folgenden möchte ich versuchen, einigen Aspekte aus der Froschperspektive etwas näher zu beleuchten. Als mündiger, parteipolitisch ungebundener Bürger beschäftige ich mich mit den kommunalen Themen und Herausforderungen meiner Heimat und versuche hiermit ein subjektives Feedback in die öffentliche Diskussion zu geben.

Die CDU musste, gemessen an ihren eigenen Ansprüchen auch in 2020 erneut ein enttäuschendes Ergebnis, nicht nur im Kampf um das Bürgermeisteramt, sondern auch im Gesamtergebnis der Ratswahl hinnehmen.

Die SPD findet einfach nicht mehr statt in der Stadt Goch. Gründe liegen wohl auch darin, dass sich die potentielle SPD Wählerzielgruppe kommunalpolitisch mehrheitlich endgültig dem/der aus der SPD hervorgegangen Ableger oder Alternative BFG zugewandt hat. Die bundespolitisch insgesamt nicht zufriedenstellende Konstellation und Ausstrahlung der Gesamtpartei spiegelt sich quasi auch im kommunalen Ergebnis.

Die Grünen reiten dagegen auch kommunal auf einer insgesamt zu verzeichnenden Welle des Erfolges. Ihre programmatische Ausrichtung trifft ihre Wählerzielgruppe der jüngeren Generation aber auch nicht unerheblich diejenige der „Älteren“, die drängende und perspektivische Themen abgearbeitet sehen wollen. Die dabei transportierten Themen besitzen konkrete kommunale Bezüge und Relevanz.

Die FDP stagniert in ihrem relativ konstanten liberalen Gocher Stammwählerpotential. Ausschläge nach oben und unten von Wahl zu Wahl sind eher begrenzt und hängen wohl auch mit dem Gesamterscheinungsbild und der Performance der Partei im Land und Bund zusammen. Gute kommunalpolitische Impulsen verpuffen.

Die AFD ist im Rat. Es ist wie erwartet erfolgt und enttäuschend kann aber auch nicht wirklich überraschen. Ihr Abschneiden folgt einzig und allein dem Bundestrend. Einen signifikant fundierten, inhaltlich wahrnehmbaren oder gar kommunalpolitisch programmatisch aussagekräftigen Wahlkampf war in Goch durch die AFD jedenfalls nicht wahrnehmbar.

Die Entscheidung einen eigenen AFD BM Kandidaten aufzustellen hatte einzig das Ziel, für breitere öffentliche Wahrnehmung zu sorgen. Der AFD BM Kandidat selbst war farblos, ein Platzhalter und nie ein ernsthafter Kandidat. Er hat sich ohne signifikante Aussagen oder gar abgrenzbare eigene kommunalpolitisch Vorstellungen für Goch präsentiert.

Das Ergebnis der ZIG als zweite rein örtliche Alternative entspricht ihrer Rolle und ihrem Wählerpotential bietet somit auch keine Überraschung.

Das klare Ergebnis der BM Wahl pro Amtsinhaber ist unter Aspekten wie Performance in der abgelaufenen Ratsperiode oder dem aktuellen Management der städtischen Geschicke in der Coronakrise betrachtet ebenfalls nicht überraschend. Eine signifikant spürbare Wechselstimmung in der Bevölkerung gegen den Amtsinhaber war jedenfalls zu keiner Zeit zu beobachten. Der Amtsbonus und die Möglichkeit für den amtierenden BM mit gut gesetzten eigenen Impulsen in der Krise zu punkten hat gezogen. Ggf. vorhandene Versäumnisse oder Defizite in der vergangenen Ratsperiode blieben im Hintergrund.

Insofern blieb auch dem von der CDU aufgestellte Gegenkandidat keinen wirklich konkreter und inhaltlichen überzeugender Raum und Ansatz nachhaltig Fuß zu fassen, sich auf eine Wechselstimmung aufzusetzen und als die zugkräftige Alternative zu präsentieren. Eine letztlich müßige Diskussion etwa um die „Nicht-Gocher Herkunft“ des CDU Bewerbers oder die Weiterführung der Verjüngung und Fortführung des personellen Umbaus, haben wohl auch nicht nur zu internen Reibungsverlusten geführt.

Welche weitere Faktoren haben diese Wahl – für alle Parteien und Amtsträger – in der aktuellen Situation speziell und nachhaltig beeinflusst.

Corona und seine Folgen haben in der öffentliche Wahrnehmung das Krisenmanagement der auf unterschiedlichen Ebenen agierenden Parteien und aber vor allem der Amtsinhaber in den Fokus gerückt.

Ein in der Kritik stehender und in der Wahrnehmung eigentlich auch gefühlt seit geraumer Zeit nicht mehr stattfindender Landrat an der Kreisspitze, haben den kommunalen CDU Gremien nicht unbedingt politischen Rückenwind verschafft.

Nicht besser ging es der SPD. Gefühlt orientierungslos und ohne eigne Werte gefangen als CDU Anhängsel wahrgenommen, bietet sie nicht nur bundespolitisch ein bedauernswertes Bild, sondern stürzt auch kommunal in Goch weiter regelrecht ab, weil sie wohl einen Großteil ihres Wählerpotentials endgültig an die BFG verloren hat.

Unabhängige Wählergruppen und Kandidaten besitzen insgesamt, wie man es z.B. auch am Zulauf für Herrn Winkmann erkennen kann, sei es ob ihrer gefühlt größeren Unabhängigkeit und Bürgernähe oder auch in Ermangelung einer zum Teil „belastenden“ Begleitmusik aus Kleve, Düsseldorf und Berlin, eine höhere Attraktivität nicht nur bei unsicheren Wählern.

Echter kommunaler Wahlkampf, im offenen und kontroversen Diskurs des breiten Spektrums drängender kommunal relevanter Themen, habe ich nur sehr begrenzt und verhalten wahrgenommen.

Die meisten Parteien haben ihre Vorstellungen in ausführlichen Konzepte und Programmen den Wählern über alle Medien zur Verfügung gestellt. Das ist gut, den an diesen dokumentierten Positionen werden sich die Protagonisten messen lassen müssen.

Die anstehende Ratsperiode jedenfalls wird im Hinblick auf die Herausforderungen und den kommunalen Gestaltungsspielraum bei gestiegenen Erwartungshaltungen wohl völlig unterschiedlich verlaufen als die vorherige. Die Zeiten sprudelnder Gewerbesteuereinnahmen ist vorbei. Der Mittelstand steht vor erheblichen Herausforderungen, Corona und seine Auswirkungen sind längst noch nicht vorbei, Digitalisierung gilt es nicht nur aber insbesondere In Schule und Verwaltung voranbringen, Hebesätze und Kitagebühren sind im Zaum zu halten, den Haushalt der Stadt nicht in eine Sackgasse fahren, Stadtentwicklung transparent und nachhaltig voranbringen usw. versprechen spannende kommunalpolitisch Zeiten.