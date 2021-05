Ene Besuch im Zoo...

Ein Gassenhauer feiert fröhliche Urständ !

Schlage ich heute eine Zeitung auf – wobei schlagen schon einmal das zielgenau

treffende Verb ist – könnte ich verschiedene Dinge tun.

Einerseits könnte ich damit Ungeziefer vertreiben oder mehr, andererseits animiert mich ein Großteil ihres Inhalts dazu, den Text zu Willy´s Melodie ein „Ene Besuch im Zoo, oh oh oh....“zu rezitieren.

Schaue ich mir anschließend in dieser gerade aufgeschlagenen Zeitung die Meldungen zu Covid 19 genauer an, schlage ich dann wohl eher die Hände überm Kopf zusammen ob des Gelesenen.

Lese ich dann die Texte zum Thema Covid, die diese Reaktion ausgelöst haben, muss ich unweigerlich an Situationen im Zoo beim Affen - Ghetto denken.

Die mit affenartiger Geschwindigkeit überbordenden und sich fast überschlagenden Hyperaktivitäten aus dem Reich der Politik machen mich fassungslos.

Sie erinnern mich an eine Situation im Zoo, in der den Affen eine besonders aggressive

Angriffs- oder Verteidigungsaktivität nachgesagt wird, die im Volksmund folgendermaßen ihren Ausdruck findet:

„Ich glaub, du bist vom Affen gebissen worden“ !



Diese momentanen wohl dem beginnenden Wahlkampf zuzuschreibenden Hyperaktivitäten, die sich in unkontrolliert explodierenden Aktivitäten Luft verschaffen und zu unkoordinierten Entscheidungen führen, erinnern mich an Geschichten aus meiner pubertären Frühgeschichte, in der

männliche Sexualitätsentwicklungen unbotmäßiges Konkurrenzdenken erzeugten nach dem Motto :

Wer hat hier den Längsten !



Als hätten die maßgeblichen Entscheider noch immer nichts gelernt aus den vergangenen Fehlern in der Pandemiebekämpfung, wird nun munter drauf los geöffnet ohne Rücksicht auf mögliche vierte und fünfte Wellen. Jeder will der erste sein, der beste, der schnellste im Rennen um die Wählerstimmen – als hätten sie vollkommen den Verstand verloren oder ihn vor den Türen der kommenden Wahlbüros abgegeben.

Appelation controlée sieht in meinen Augen etwas anders aus.