Wir leben mit Corona derzeit in einem Stresstest, der in der gesellschaftlichen Akzeptanz versus Skepsis gegenüber staatlichem Krisenbewältigungsmanagement seinen Ausdruck finden.

Noch nehmen wir in mehrheitlicher Akzeptanz die staatlichen Maßnahmen zur Kenntnis, beobachten jedoch gleichzeitig auch den wachsenden lautstarken Widerspruch.

Mit einschneidenden und einschränkenden Maßnahmen wird versucht der Dynamik der Pandemie zu begegnen. Appelle und Aufrufe zur freiwilligen Zurückhaltung und der Einsicht in Einhaltung sinnvoller Hygienemaßnahmen und Kontaktbeschränkungen sind gescheitert – die Zahlen sprechen für sich.

In einer toleranten und an viele individuelle Freiheiten gewohnten Gesellschaft, wecken plötzliche harte Einschränkungen und klare mit hohen Strafen sanktionierte Regeln und Anordnungen vielfach das subjektive Gefühl von Ungleichbehandlung und willkürlichen Vorgehensweise hervor. Warum ich, warum meine Freiheit und nicht andere? Spannungsfelder tun sich auf und unsere Gesellschaft gerät in einem permanenten diskursiven Stresszustand von konkurrierenden individuellen Interessen und dem Zwang der Priorisierung aber auch ständigen Anpassung von Maßnahmen.

Viele Menschen empfinden sich zurückgelassen und nicht mehr mitgenommen. Auch aufgrund der Komplexität der Ereignisse und der Dynamik der Abläufe und damit eingehenden intensiven kontroversen Diskussionen sind Überforderung, Verunsicherung und nicht zuletzt Angst resultierende Folgeerscheinungen.

Die Absicht der Politik, durch Transparenz auch die Akzeptanz in der breiten Masse Bevölkerung für staatliche Schutzmaßnahmen und Ordnung zu fördern, gerät wahrnehmbar an Grenzen.

Ein Blick über den Tellerand zeigt uns, wie derzeit in den benachbarten Gesellschaften erneut und wiederholt wesentlich drastischere Maßnahmen ergriffen werden müssen, um den Auswirkungen dieser globalen Pandemie letztlich Herr zu werden.

Gesunder Menschenverstand sollte uns in dieser Situation leiten, um zu einer realistischen Einschätzung der Situation zu kommen.

Diese Pandemie wird wohl auch nicht in einer überschaubaren Zeit bis Mitte nächsten Jahres überwunden sein. Die Erwartungshaltung Mitte 2021 einfach zum „Normal“ wie vor Corona zurückzukehren ist nicht nur trügerisch, sondern mit sehr großer Wahrscheinlichkeit falsch.

Realismus in der Erwartungshaltung bedeutet sich darauf einzustellen, dass mit Verfügbarkeit eines wirksamen Impfstoffes für die breite Masse zur Mitte nächsten Jahres, zwar erst ein erster signifikanter Schritt in Richtung medizinischer Therapie gegangen werden kann, Fakt bleibt jedoch auch , dass dieser Virus und seine Gefährlichkeit weiterhin präsent sein werden und hygienische Vorsorge- und Vorsichtsmaßnahmen auch weiterhin fester Bestandteil gesellschaftlichen Zusammenlebens bleiben.

Der mit dieser Pandemie ausgelöste globale Anpassungs- und Veränderungsdruck in vielen gesellschaftlichen und vor allem auch wirtschaftlichen Bereichen ist vermutlich sogar permanent angelegt und in seiner Dimension noch nicht abschätzbar.

Die Sicherheit eines stets als selbstverständlich verfügbar und funktionierenden wahrgenommenes Gesundheitssystem gerät unter Druck.

Wir müssen dabei zur Kenntnis nehmen, dass mit Fortschreibung der gegenwärtigen Situation - ausgedrückt in Zahlen - ein auf Gewinnorientierung getrimmtes Gesundheitssystem ohne massive staatliche Unterstützung, sehr schnell an nicht akzeptable Grenzen stößt.

Jeder für sich kann anhand der Beiträge zur Krankenversicherung ablesen, wie gering der Spielraum für weitere Erhöhungen ist.

Spielraum, wenn überhaupt vorhanden steckt wäre dann wohl eher im zur Verfügung gestellten Leistungsspektrum enthalten. Eine sehr schlechte Entwicklung hin zu einer potentiellen Ungleichbehandlung verschiedener Bevölkerungsgruppen im System.

Aktuell beobachten wir die Situation, dass selbst in modernen Gesellschaften, die eigentlich unvorstellbare Vorstellung einer Corona bedingten Triage an den Aufnahmestationen der Krankenhäuser im Raum steht oder sogar schon stattfindet.

Medizinisches Personal soll und muss dabei faktisch bei Überlastung des Systems eine Auswahl über Leben und Tod treffen, also ggf sogar in erheblichem Umfang entscheiden, wer ein Intensivbett erhält und wer abgewiesen werden muss. Eine wahrlich unvorstellbar belastende Entscheidungssituation.

Daraus erwachsenden ethisch moralischen Konflikte und viele weitere offenen Fragen, tangieren und erschüttern nicht nur eine gemeinsame Wertebasis, sondern können letztlich die gesellschaftliche und staatlichen Ordnung nachhaltig erschüttern.

Durch das gegenwärtig aggressiv kontroverse Austragen hochgepuschter Fragestellungen und Konflikte, wie „Corona ist eine Erfindung“, „Maskentragen - ja oder nein“, „Corona ist nur ein Grippe“, „AHA-Regeln sinnvoll oder nicht“, „Kontaktbeschränkung bzw. Lockdown oder Beherbergungsverbot ja oder nein“, werden letztlich mehr oder wenig Egoismen bedient, das Problem der Pandemie jedoch nicht gelöst. Nach all dem Streit bleibt das Problem unverändert vorhanden.

Wir müssen Alle schnellstmöglich verinnerlichen, dass wir auf unbestimmte Zeit unser gewohntes Leben in einigen Bereichen prüfen, anpassen und einschränken müssen. In der Wirtschaft werden viele Geschäftsmodelle angepasst werden müssen, weil sie nicht mehr funktionieren. Viele über lange Jahre liebgewonnene Aktivitäten, gerade im Freizeit und Hobbybereich, werden auf sehr lange Zeit nicht mehr oder nur noch auf erheblich niederem Niveau möglich sein. Und noch etwas muss verstanden werden: Aus dieser gegenwärtigen Krise gibt es keinen bequemen goldenen Mittelweg als Ausweg – die Lösung die gesucht wird, ist die am wenigsten beschissenste – leider.