Es ist die Zeit in der sich die Sternsinger aufmachen. Sie ziehen von Tür, segnen die Menschen und Häuser und künden von der Erscheinung des Herren. Sie werden von den Menschen willkommen und sammeln Geld, um Menschen in Not zu unterstützen.

Es sind sinnbildlich dieselben Heiligen Drei Könige, die sich vor 2000 Jahren aus Persien, dem heutigen Iran aufmachten und dem Stern folgten, um unserem neu geborenen Herrn in Bethlehem zu huldigen.

Es ist heute aber auch die Zeit, in der sich im Iran - dem Land der Heiligen Drei Könige - viele Menschen aufmachen und Rache für den Mord an einem hohen staatlichen Repräsentanten fordern. Die Welt im Jahr 2020 und an diesem Tag der Heiligen Drei Könige ist nicht mehr die Welt von vor 2000 Jahren, sie ist aber auch nicht mehr dieselbe des letzten Jahres.

Viel Hass und Gewalt hat Einzug gehalten in diese komplexe und verwirrende Welt. Eine weiterer moralisch ethischer Schwellenwert in der eigentlich schon nicht mehr vorstellbaren Eskalationsspirale ist in diesen Tagen unwiederbringlich überschritten worden. Rufe nach Rache dröhnen uns genauso in den Ohren, wie die Drohungen der Vergeltung. Beides sind jedenfalls keine guten Vorzeichen für ein friedvolles neues Jahr.

Falken haben derzeit die Oberhand und die Rhetorik ist eindeutig so ausgelegt, dass mehr übereinander statt miteinander geredet wird. Die Rufe zur Mäßigung und De-Eskalation dringen nicht durch.

Legenden werden gebildet und neu aufgegriffen, die diese gebeutelte Region im Morgenland bereits mehrfach in verheerende Kriege gestürzt haben.

Ehre und die Angst vor Gesichts- und Machtverlust bestimmen das taktische und praktische Vorgehen auf allen Seiten. Die Nachrichtenflut ist ungebremst und die Medienstrategen arbeiten sich in allen Medien für ihre jeweiligen Protagonisten ab.

In Zeiten der Globalisierung, in Zeiten sich verschiebender Machtblöcke, in Zeiten der Autokraten, in Zeiten der Populisten, in Zeiten der Aufrüstung, in Zeiten der neuen Völkerwanderungen, in Zeiten der Klimakrise gibt es wahrlich genug Handlungsfelder in denen sich die die Menschen und die Mächtigen dieser Welt in wesentlich wichtigeren und kritischeren Themen positiver präsentieren und bewähren sollten, als Kriege zu führen.

Denn dass wir uns mehr oder weniger bereits latent in einem Krieg neuer Art befinden, haben viele Menschen in „ihren heilen Welten“ leider noch nicht mitbekommen oder sie verschließen ihre Augen vor dieser Tatsache.

Jede Generation muss offensichtlich zunächst ihre eigene traumatische Erfahrung machen, um den Weg der Umkehr zu finden. Der Verweis der Alten auf geschichtliche Lehren zieht jedenfalls nicht überzeugend. Ich fühle mich hilflos und bin besorgt für die Zukunft, insbesondere der meiner Kinder und Enkel.