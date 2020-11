Noch ein Cartoon mit Trump? Nein, es reicht! So wichtig und interessant, wie er wohl immer noch meint, ist er nicht mehr. Wenn seine Amtszeit offiziell endet, wird er wohl sehr kleinlaut werden. Es laufen zahlreiche Verfahren gegen ihn – und nach seiner Amtszeit endet auch seine Immunität. Dann wird Trump im wahrsten Sinne auf den Kopf gestellt. Ob er allerdings für seine beachtlichen Vergehen hinter Gitter gebracht wird, ist sehr fraglich. Die Justiz wird es sich gut überlegen, ob sie Donald Trump zum Märtyrer machen wird. Das würde ihm so passen und seine immer noch zahlreichen Anhänger zu stark aufbringen, auch die Nation weiter spalten.

Eine schwierige und unschöne Situation also. Man sollte diesen Mann einfach „streichen“, vergessen – und zwar so schnell wie möglich …