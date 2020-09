Wer erinnert sich noch an Jamaika ? Nein, nicht an Jamaika in der Karibik. An Jamaika - Dämmerung in Berlin !

Wie jämmerlich ging der mögliche Hoffnungsschimmer doch unter. Besser gar nicht... als schlecht.... Das hat sich eingebrannt in des Wählers Seele und fast ein christianisches Armaggedon heraufbeschworen.

Jedoch - ein Jamaika - Lichtscheinlein erschien doch just am Freien Polithimmel und schien so demokratisch hell in leuchtend schönen Komplementären, die sich ´in der Wahrnehmung gegenseitig überhöhen`, aber auch ´ die Farbrezeptoren des Auges und die nachgeschalteten Nervenzentren überreizen`können.

Es geschah jedoch auf Kosten holder Weiblichkeit und Pöstchen in der Pfalz mit der hellwissingen Erscheinung eines Farbpropheten.

Jedoch - die Farbe gelb hat in der Zwischenzeit ein etwas anderes Farbwerk erhalten und mit der Telegen um Farbgebung gerungen - magenta hat sich eingeschlichen. Was wird das wohl für das Jamaika Abenteuer eine Wirkung haben ??

Des Herbstes Farbenspiel hat dazu seine immer wiederkehrende Jahresendzeitmeinung und wirft den frühlingshaften Ballast ab.

Wehewehe wenn ich auf das Ende sehe ......

Doch etwas Gutes bringt der Herbst uns doch : auch blau vergeht als Farbenpracht und wird zum Herbstesbraun und endet blutrot auf dem Boden.