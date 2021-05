Jetzt gehts bald um die Wurst! Wer nimmt sie uns vom Brot, wer legt sie uns dick drauf? Ist die Wurst überhaupt gesund für uns? Oder sind Kichererbsen die Wurst der Zukunft? Wer blickt da noch durch? Der Gesundheitsminister, der Ernährungsminister? Der Minister für Forschung und Zukunft? Wo bleiben die Frauen bei der Beantwortung dieser lebenswichtigen Fragen?

Sogar der DFB hat eingesehen, dass ohne Frauen nichts mehr läuft im Fußball. Das muss uns doch zu Denken geben!

An den „heiligen“ Stühlen von Männerbünden wird auch kräftig gesägt. Vergehen und Fehler nicht mehr nur unter den Teppich gekehrt, sondern den Verursachern und ihren zögerlichen Vorgesetzten aufs tägliche Brot geschmiert.

Ja, das Fass ist voll und droht überzulaufen. Wie heißt es doch: Steter Tropfen höhlt den Stein! Und Regen haben wir nun genug gehabt. Sorgen wir dafür, nicht vom Regen in die Traufe zu kommen! Das kann schneller passieren, als man denkt. Oder ist es schon völlig normal, dass so ein größenwahnsinniger Belarusse einfach einen Flieger mit ca. 100 Passagieren vom Himmel holen lässt? Das hätte auch gewaltig schief gehen können. Und solche Beispiele sind ja überall zu finden. Ist das normal?

Tja, was ist schon normal in Corona-Zeiten? Kaum haben sich die sogenannten Inzidenzwerte etwas unter 100 bewegt, tanzt man*frau schon wieder über Tische und Bänke. Fliegt und schippert völlig losgelöst an ferne Strände. Hauptsache raus aus Zwang und Kontrolle. Es wird schon gut gehen …

Und wenn nicht, haben wenigstens unsere Landesväter und -mütter ihr Bestes gegeben, um ihre Wählerkinder bei der Stange zu halten. Besseres Wetter ist auch in Sicht, was soll da noch schief gehen. Also wieder Friede, Freude, Eierkuchen – auch in der Politik.

hochgeladen von Gottfried (Mac) Lambert

Wie sagte doch neulich und irgendwo Armin Laschet so schön: Wer in voller Breite gewinnen will, muss selber zusätzlich kreativ werden, um auch an Höhe und Größe zu gewinnen! Oder so ähnlich jedenfalls. Tolle Einsicht, oder? Da kann das schlichte „Wumms“ von Olaf Scholz kaum gegenhalten …

Schönen Tag noch – und bleibt möglichst gesund!

© Cartoons und Text: G. Lambert (Mac), Goch / Mai 2021