Vielleicht hilft einfach Lachen

– wenn es auch eventuell beim folgenden Witz – der kursiert gerade im Netz - im Halse strecken bleibt.

Und der geht so :

„Nach der englischen und der südafrikanischen Mutation des Corona – Virus ist nun auch noch eine brasilianische Variante entdeckt worden.

Auf die deutsche Variante müssen wir noch etwas warten. Es fehlen nämlich noch wichtige Formulare, Anträge und Genehmigungen“.

Im Halse stecken bleiben kann er allein deswegen, weil dieser Hieb auf die deutsche Bürokratur, sorry Bürokratie, beim Anblick der derzeitig in der Medienlandschaft kursierenden Negativ-Meldungen klare Gestalt annimmt.

Ein ständiger Wechsel zwischen Verboten und Erlassen, sei es im privaten oder öffentlichen Bereich, zwischen Empfehlungen und (Reise-) Warnungen und Ratschlägen, Geboten und Verboten

wird begleitet von Ankündigungen mit mehr oder minder vagen Terminvorgaben und wiederum Absagen aus unterschiedlichen Gründen. Test Ja/nein, Impfungen Ja/nein, Lockerungen aller Art - ja/nein und so weiter. Man kann sich des Eindrucks, in einem Tollhaus wie ein Pingpong Ball von Wand zu Wand geschossen zu werden, nicht entziehen.

Ganz abgesehen von den nicht mehr nachvollziehbaren, teilweise in krassem Gegensatz stehenden

Entscheidungen auf föderaler Ebene, die Erinnerungen an die Kleinstaaterei vergangener Zeiten hoch kommen lassen.

Ein Beispiel unterschiedlicher Handlungsweisen hier nur am Rande.

Auf den Seiten ´Impfportal` gibt es im Netz als Beispiel einen frappierenden Unterschied bei der Behandlung von chronisch Kranken bei der Vergabe von Impfterminen..

In Niedersachsen war in Woche 10 die Terminfreigabe für die Gruppe 2 (incl. chronisch Kranke) schon geschaltet, in NRW für die Gruppe 2 noch nicht.

Schaut man sich in weiteren Bereichen des öffentlichen Lebens um, Schulen, Handel, Kultur, Sport,

finden sich weitere, Flickenteppichen ähnelnde unterschiedliche Anwendungsweisen.

Es fehlt insgesamt eine einheitliche Vorgehensweise, eine für die Bürger transparente Entscheidungsebene, der Einsatz von externen Fachleuten wie Logistikern, Managern des Dienstleistungsgewerbes, die mit den von Entscheidungen Be- oder Getroffenen Institutionen in Teamarbeit sinnvolle Lösungen erarbeiten und umsetzen.

Ein Satiriker wäre nicht gerade abgeneigt zu erwähnen, dass im privaten Berufsleben derartiges Chaos im Handeln von ´Entscheidern` hier und da zu sofortiger Entlassung geführt hätte.