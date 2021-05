Bürgermeister Georg Koenen besuchte vor kurzem Regierungspräsidentin Birgitta Radermacher in Düsseldorf und überreichte dabei das aktuelle Weezer Geschichtsbuch.

Ein Artikel im Geschichtsbuch über das 100-jährige Bestehen des Volksbundes Deutsche Kriegsgräberfürsorge, hat bei Birgitta Radermacher für besonderes Interesse gesorgt, da sie als Vorsitzende des VDK Bezirksverbandes auch anlässlich der Jubiläumsveranstaltung in Weeze zu Gast war.

Austausch über Projekte in Weeze

Bei dem Austausch über die unterschiedlichen Projekte in Weeze, ob im Bereich der Heimatförderung oder um Projekte im Bereich Kultur und Sport, aber auch im Bereich der städtebaulichen Planung, wurde deutlich wie vielfältig das Engagement innerhalb der Gemeinde Weeze ist. "Das erste Treffen und der Austausch mit Regierungspräsidentin Radermacher war hochinteressant und ich freue mich schon auf einen Gegenbesuch von Frau Radermacher in Weeze", so Koenen.