GOCH. Die Stadt Goch meldete am Dienstag einen neuen Coronafall an einer Gocher Schule. Demnach ist ein Schüler der Leni-Valk-Realschule mit dem Corona-Virus infiziert.

Der Schüler war selbst Kontaktperson und hat daher die Schule zuletzt am vergangenen Mittwoch (4. November) besucht. Seine Schulklasse sowie der Klassenlehrer befinden sich jetzt vorsorglich und bis zum 18. November in Quarantäne.

Ebenfalls in Quarantäne sind die Teilnehmer eines Fachkurses, der auch mit Schülern aus anderen Klassen besetzt ist. Die Quarantäne des Kurses dauert bis zum 17. November an.