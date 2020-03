Jeder von uns bekommt gerade etwas , wonach er sich im Alltag eigentlich immer sehnt: Zeit.

Doch es ist eine andere Zeit. Das "Zeithaben" wird gerade aufgrund der aktuellen Situation in einem völlig anderen Zusammenhang wahrgenommen und erlebt. Diese momentane Zeit ist ein "Zustand", in dem man sich sorgt. Um die Großeltern, um die Menschen, die einem lieb und wichtig sind, um das Danach. Hier ein Ohr am Radio um die neuesten "Schreckenszahlen" aufzunehmen, hier ein Auge gerichtet auf die Nachrichtensender, die minütlich Statistiken nach oben korrigieren. Doch zu viele Sorgen bedeuten auch Auswirkungen auf Psyche und Körper. Darum möchte ich einen kleinen Einblick geben, wie ich gerade meinen Alltag, alleine lebend, in einer 45qm Wohnung ohne Balkon und Garten gestalte.

Da sind die Dinge, die man eigentlich sehr schnell erledigen kann, vor denen man sich in einer regelmäßigen Konsequenz gedrückt hat, die aber ab und an eine gewisse Notwendigkeit erfordern.

So lösche, aktualisiere und ändere ich gerade sämtliche Passwörter für meine unterschiedlichen Accounts und übertrage sie sorgfältig in eine Liste. Schnell wird einem dabei bewusst, wo man sich überall angemeldet hat, ohne diese Accounts noch zu nutzen. Neben dem Mail Postfach, Amazon, Fotoportalen, Handy- und Festnetzanbieter, Bearbeitungsplattformen, ebay usw, hat man auch jede Menge völlig unnötige Accounts, bei denen ich mich frage, warum ich überhaupt dort jemals "gelandet" bin. Dann gib es diese "Geisteraccounts", bei denen man Einlogdaten und Passwörter vergessen hat, nichts notiert, nichts gemerkt, wäre man doch immer so konsequent und sorfältig gewesen, wie in diesen Tagen.

Zwischendurch stehe ich auf, stehe am geöffneten Fenster. Die frische Luft atmen, genießen und fühlen. Es ist so still. Dort wo sonst die rennenden, tobenden Kinder zu hören sind, herrscht absolute Ruhe. Die Sonne wärmt das Gesicht, die Vögel zwitschern und tief im Inneren empfinde ich: "Ja, da ist noch etwas Schönes gerade, was die Sorgen ein wenig vertreibt!"

Dann ordne ich gerade sämtliche Aktenunterlagen und viele Fotos, die sich jahrelang in Kisten angesammelt haben, die passenden Alben und Schuber stehen seit langem bereit, nur man hat es immer wieder viel zu gerne aufgeschoben. Ich stehe vor den Bücherregalen und mein Griff geht Richtung Kafka. Ein wenig blättern, ein wenig stöbern......

Ich schreibe handschriftliche Briefe und versende Postkarten. Recherchiere für ein Filmprojekt in Büchern und im Internet, lege Arbeitsmappen mit kopierten Texten, Fotos und laminierten Seiten dazu an. Reinige und warte die Fotoausrüstung mit sämtlichen Objektiven und plane Renovierungsarbeiten auf dem Papier. Auch die ein oder andere spannende Doku läuft dabei im Hintergrund.

Dann klingelt das Telefon: "Hallo lieber Sascha"....."Hallo liebe Oma, schön dich zu hören", sind die ersten Wortwechsel:-)

Ich habe derzeit ich 3 Kartons bereitstehen:

1. Müll

2. Verschenken

3. Behalten

Man besitzt so viele Dinge, davon einen Teil auch unnötig, von manchen Dingen weiß man kaum noch.

Jetzt ist die Gelegenheit da, sich zu trennen.

Ein warmer Kakao gibt mir zwischendurch den nötigen Ausgleich für die Seele.

So vergehen die Tage momentan recht schnell. Ich hoffe, dass ihr auch gut durch diese Zeit kommt und vor allem gesund bleibt. Passt alle gut auf euch auf. Herr Söder sagte: "Gott schütze unser Land", ich gebe euch mit auf den Weg. "Gott schütze euch und uns alle".