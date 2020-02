GOCH. In der zweiten Woche der Osterferien (14. bis 17. April) bietet das Jugendzentrum Astra verschiedene Aktivitäten an. Kinder ab sechs Jahren und Jugendliche können jeweils von Dienstag bis Freitag in der Zeit von 9 bis 14 Uhr kreative, spielerische und bastlerische Aktivitäten erleben. Auch gemeinsame Ausflüge in die Natur stehen an.

Zur Auswahl stehen die Projekte „Nistkästen für heimische Vögel“ und “Spiel und Spaß in der Natur“. Anmeldungen werden im Jugendzentrum Astra an der Pfalzdorfer Straße 79b angenommen. Telefonische Anmeldungen und Reservierungen sind nicht möglich. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt.

Der Teilnehmerbeitrag liegt bei 5 Euro pro Teilnehmer und ist bei der Anmeldung bar zu entrichten. Empfänger von Arbeitslosengeld II können ihre Kinder unter Vorlage eines aktuellen Bescheids kostenlos bei den Workshops anmelden.

Zu jedem angemeldeten Kind kann maximal ein weiteres Kind (Freund oder Freundin) mit Vollmacht der Eltern / Erziehungsberechtigten oder ausgefülltem Anmeldebogen mit angemeldet werden. Der Anmeldebogen steht im Internet bei www.goch.de zum Download zur Verfügung.