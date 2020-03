GOCH. Knapp 80 Garde- und Showtänze, sowie Solotänze tummelten sich beim 29. Garde- und Showtanzturnier der 1. GGK Rot-Weiß Goch im Kastell. Das Publikum erlebte zahlreiche Vereine aus dem Kreisgebiet, die in der Schüler- und Jugendklasse, sowie in der Hauptklasse in einem fairen Wettkampf einer unabhängigen Jury ihre Show- und Gardetänze präsentierten. Vor allem für viele Bambinis war es der erste Auftritt vor großem Publikum.

Fotos: Steve