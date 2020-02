Wenn rund 1.500 Läufer die Zeit zwischen dem Frühlingsende und dem Sommeranfang nutzen, um ihre beste Leistung abzurufen, dann ist klar: Der Steintorlauf steht an. Am 21. Juni findet die mittlerweile 28. Auflage der Traditionsveranstaltung statt. Im Mittelpunkt steht das Hubert-Houben-Stadion an der Marienwasserstraße.



GOCH. Das große Event versteht sich als Laufspaß für die ganze Familie. Es werden wieder die bekannten Laufstrecken für Kindergartenkinder und Schüler angeboten. Die Gocher Kinder und Schüler erhalten im Mai eine gesonderte Einladung.

Neben den Schülerläufen stehen der 5 Kilometer-Lauf und der Hobbylauf über 2 Kilometer im Mittelpunkt. Eine herausragende Rolle soll der Volkslauf über 5 Kilometer spielen, der besonders für Firmen angeboten wird. Hier gibt es auch eine spezielle Firmenwertung.

An dem Hobbylauf über 2 Kilometer können Vereine, Firmen, Nachbarschaftsgruppen, Familien, aber auch Schulklassen teilnehmen.Die ersten 500 Voranmelder über 5.000 und 2.000 Meter erhalten ein Funktions-T-Shirt. Ab sofort sind Anmeldungen für den Laufspaß möglich und zwar am besten unter www.taf-timing.de/Goch2020.