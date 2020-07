GOCH/UEDEM. Zehn Wochen lang war es spannend, nun stehen die Sieger der Reisevereinigung Uedem–Goch-Kleve fest. Erster RV Meister wurde Manfred Wennekers aus Weeze. Den zweiten Platz sicherte sich Evert van Zadelhoff. Dritter wurde Dieter Hoever, gefolgt von Georg Aymans auf den vierten und Norbert Fischer auf den fünften Platz.

RV-Jährigenmeister wurde Manfred Wennekers. Den zweiten Rang belegte Georg Aymans. Evert van Zadelhoff landete auf den dritten Platz. RV–Verbandsmeister nach Vorgaben des Verbandes deutscher Brieftaubenzüchter wurde Manfred Wennekers. Die Plätze zwei und drei belegten Evert van Zadelhoff und Theo Kolmans. Vierte wurden Norbert Fischer vor Gerd und Marko Erps . Mittelstreckenmeister wurde Manfred Wennekers vor Evert van Zadelhoff und Georg Aymans.

Die Tauben von Manfred Wennekers waren auch auf der Weitstrecke am erfolgreichsten. Der zweite Rang ging an Evert van Zadelhoff, der dritte an Karl-Heinz Eilerts. Helmut Hoffmann ist RV-Weibchenmeister. Ihm folgen in der Platzierung Karl-Heinz Hartmann und Jürgen Händel. Mit zehn Preisen sicherte sich Manfred Wennekers die Einzelbestleistung bei den Vögeln , weiterhin waren in dieser Kategorie nochmals Manfred Wennekers und Evert van Zadelhoff erfolgreich.

Bei den jährigen Männchen belegte Manfred Wennekers den ersten und dritten Platz. Den zweitbesten Jährigen besitzt Theo Kolmans. In der Kategorie Einzelbestleistung der Altweibchen belegte Helmut Hoffmann den ersten Platz vor Karl-Heinz Hartmann auf Platz zwei und drei. Bei den jährigen Weibchen siegt Karl-Heinz Hartmann auf Platz eins und zwei vor Georg Aymans.

Auf dem Endflug ab Regensburg (525 Kilometer) hatte Heinz Wenten die schnellste Taube. Die Silbermedaillen errangen die Züchter Karl-Heinz Eilerts und Helmut Hoffmann.