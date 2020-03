Die von Driesen-Amazone errang mit ihrer neunjährigen Stute Carmina Z ihren ersten S* Sieg, und das vor heimischen Publikum, bei vollen Zuschauerrängen und erstklassiger Stimmung.

ASPERDEN. Der Reit- und Fahrverein »von Driesen« Asperden-Kessel (RuFV) wird in diesem Jahr 100 Jahre alt und lässt es im Jubiläumsjahr richtig krachen. Das neue Format "Asperdener Winter Event" (AWE) feierte bereits Anfang Februar eine tolle Premiere mit der Red Edition und wurde nun erfolgreich mit der Blue Edition fortgesetzt. Die Reithallen erstrahlten dieses Mal dem Motto "getrau in der Farbe blau" und sorgten für ein ganz besonderes Ambiente während der dreitägigen Veranstaltung.

Tradition und Moderne

Einen besonderen Wert legt der Verein auf die Verbindung von Tradition und Moderne. Neben den traditionellen Springen wie dem Gerd Yzermann Gedächtnispreis, die Wettbewerbe für die ganz kleinen Reiterinnen- und Reiter und auch den Dressurprüfungen, wurden auch neue Prüfungen wie das 1. AWE Hallenderby durch zwei Reithallen präsentiert. Alexander Fries (Öffentlichkeitsarbeit RuFV) erläutert, dass bei allen Überlegungen in Asperden der Sport sowie das Wohl von Pferd und Reiter im Vordergrund ständen.

Der erste Morgen stand dabei ganz im Zeichen der jungen Pferde. In den Springpferdeprüfungen bis zur mittelschweren Klasse stand einmal Judith Emmers vom gastgebenden RuFV im Mittelpunkt. Mit dem sechsjährigen Wallach Concapitol (von Contendro) erzielte sie nicht nur den Sieg in der Springpferdeprüfung der Klasse M*, sondern erreichte mit einer Wertnote von 8,7 auch das höchste Ergebnis des Tages. Nachmittags folgten die Ponyprüfungen, hieraus wurden auch die Vereinsmeister „Pony“ ermittelt. Vereinsmeisterin wurde Chantal Lamers mit Kiss me, gefolgt von Mette Cornelissen mit No Mercy und Fritz Ophey mit Nutrix PAV.

Am Abend war es Malin Duvenhorst, die wieder einmal auf sich aufmerksam machen konnte. Die junge von Driesen Reiterin siegte mit Concepta in den Springprüfungen der Klasse A** sowie L und pilotierte darüber hinaus ihr zweites Pferd Curious Coco auf die Plätze 8 und 3.

Der zweite Turniertag startete traditionell mit den Dressurprüfungen der Klasse A* sowie dem Preis vom Profi Team Hondong-Köhler Stäbe, einer Dressurprüfung der Klasse A**. In diesen beiden Prüfungen wurden auch die Vereinsmeister ´Dressur´ ermittelt. Neue Vereinsmeisterin wurde Melina Vehreschild mit Don Diego Delavega. Auf Platz 2 folgte Leonie Haardt mit Little Adventure und auf Platz 3 Caroline Persuhn mit Fagon.

Der erste Höhepunkt des Abends war der Preis der Firma BT International, eine Springprüfung der Klasse S*. Die Stimmung war auf dem Höhepunkt als ausgerechnet Nicole van de Kamp mit ihrer Fuchsstute Carmina Z (von Crown Z), vor heimischen Publikum die bis dahin vorliegende Bestzeit von Frederik Knorren aus Würselen um satte drei Sekunden unterbieten konnte. Bis zum Ende schaffte es kein Teilnehmer mehr diese Bestmarke zu unterbieten und somit gelang Nicole van de Kamp der erster S* Sieg ihrer Karriere, der nach einer emotionalen Siegerehrung gebührend gefeiert wurde.

Die Stimmung war fantastisch und wurde direkt auf den Preis der Sparkasse Goch-Kevelaer-Weeze übertragen. Hierbei handelte es sich um die Premiere vom 1. AWE Hallenderby, eine Zeitspringprüfung der Klasse M** durch zwei Reithallen. Alexander Fries und Wolfgang Kösters moderierten stimmungsvoll die rasanten Ritte, begleitet von Partymusik und einem gut aufgelegtem Publikum. Auch in diesem Springen konnte wieder einmal Lokalmatadorin Judith Emmers mit ihrer Stute Bangkok Danfer überzeugen und sich den Sieg im 1. AWE Derby sichern, nachdem sie bereits am Nachmittag die Springprüfung der Klasse M** für sich entscheiden konnten. Viel Applaus gab es auch für Jule Hinkers (ebenfalls von Driesen), sie sicherte sich mit Ceasar den dritten Platz im Derby sowie im Preis von Immobilien Greif & Meyer sowie Automobile Lauff (Springprüfung der Klasse M**).

Der dritte Turniertag startete mit den Prüfungen für den Reiternachwuchs bevor es am Nachmittag zum letzten Höhepunkt der Blue Edition kam. Der Gerd Yzermann Gedächtnispreis wird seit 2007 in Asperden ausgetragen und wird traditionell von den Ehrenmitgliedern des Reit- und Fahrvereins unterstützt. Den Sieg in diesem Springen der Klasse L mit Siegerrunde sicherte sich Verena Jentjens mit Cervantes.

Im Rennen um die Vereinsmeisterschaft "Springen" ging der 1. Platz an Caroline Ophey mit Capri. Platz 2 ging an Inga Schuurman mit Qadira und der 3.Platz an Lisa Schwarz mit Fürstenstein G.

Der Blick nach vorne

Der Reit- und Fahrverein blickt bereits mit großer Vorfreude auf den anstehenden Freispringwettbewerb am 14. März sowie auf den großen Festabend zum 100-jährigen Jubiläum am 30. April.

Die vollständigen Ergebnisse der Asperdener Winter Events sowie weitere Informationen und Bilder finden sich unter: www.rv-asperden-kessel.de