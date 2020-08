GOCH. Mitglieder der DLRG Ortsgruppe Goch können sich wieder auf Wasser freuen: Voraussichtlich am 7. September soll das Schwimmtraining wieder starten. Zunächst darf nur eine begrenzte Anzahl an Personen am Training in Kleingruppen teilnehmen. Diese verteilen sich montag in Zehnergruppen auf den Zeitraum von 18 bis 20 Uhr.

Um hier mitmachen zu können, dürfen sich Mitglieder, die bereits ein Schwimmabzeichen haben, bis zum 31. August anmelden. Im Anschluss bekommen sie eine Email mit individuellen Trainingszeiten. Die Anmeldung finden Mitglieder unter https://goch.dlrg.de/kurse-und-sicherheit/kurse-anmeldung/

Dort sind auch die Hygieneregeln, wie der Mindestabstand und das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung aufgelistet. Außerdem dürfen Eltern und Begleitpersonen die Kinder zunächst nur bis zu den Eingangstüren des Goch Ness begleiten, dort werden sie von Ausbildern abgeholt.

Das Anfängerschwimmen ist weiterhin pausiert und wird zu einem späteren Zeitpunkt wieder aufgenommen.