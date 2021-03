GOCH. Nach der Problemsaison 2020 aufgrund der Corona-Pandemie, erwartet der TC RW Goch voller Hoffnung die Medensaison 2021. Die Voransagen des Verbandes sind ja zuversichtlich, so dass die Verantwortlichen hoffen können, eine normale Medensaison durchzuführen.

Alle Tennisspieler können die Eröffnung der Platzanlage kaum erwarten. Es erfolgen ständig Anfragen, wann denn gespielt werden darf. Einzelbegegnungen sind ja erlaubt und Doppel mit jeweils zwei Personen aus zwei Haushalten sind ebenfalls erlaubt. Die Corona Vorschriften sind natürlich zu beachten. Umkleideräume und Duschen sind momentan noch geschlossen zu halten. Der Trainingsbetrieb kann mit geringen Einschränkungen ebenfalls erfolgen.

Der Club kann in diesem Jahr nicht, wie bisher, mit Arbeitseinsätzen die notwendigen Vorbereitungen treffen. Aber in Absprache mit 2er-Gruppen werden Aufbereitungen vorgenommen, so dass sie Anfang April loslegen könnten.

Die durch eine Firma auszuführenden Arbeiten zur Aufbereitung der Plätze werden wohl Mitte März beginnen. Wenn das Wetter mitspielt, steht dem Wunsch auf Eröffnung der Anlage nichts im Wege.

"Im neuen Jahr werden wir die Bewirtung unseres Clubhauses wieder in Eigenleistung vornehmen", erklärt der Vorsitzende Gerd Thyssen."Hierfür laufen die notwendigen Vorbereitungen. Eine weitere Verpachtung war nicht mehr zu verantworten.

"Da wir gemeinsam mit der Stadt Goch die Verlegung unserer Platzanlage planen, stellen wir größere Instandsetzungen vorerst zurück", sagt Thyssen. "Wir hoffen, dass in dieser Angelegenheit nun bald Bewegung kommt und wir auch zeitliche Perspektiven erkennen können. Die jährliche Mitgliederversammlung muss, Corona bedingt, ebenfalls vorerst verschoben werden. Sicherlich können wir diese im April/Mai nachholen."