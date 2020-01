Am 18.01.2020 findet die Kommunionkleiderbörse im Michaelsheim (Kirchhof 10 in Goch)

statt.

Die Annahme der Festkleidung findet zwischen 9:00 Uhr und 11:00 Uhr statt. Der Verkäufer zahlt pro Liste (15 Teile) 2 Euro und vom Verkaufserlös 10 %, die an gemeinnützige Organisationen gespendet werden.

Der Verkauf startet um 12:30 Uhr und endet um 15:30 Uhr .

Die Kinder haben in ruhiger Atmosphäre die Möglichkeit sich umzuschauen, anzuprobieren und sich die passenden Accessoires auszusuchen.

Daher können Wartezeiten entstehen, die Ihnen mit Plätzchen und Getränken etwas versüßt werden sollen.

Die Rückgabe der nicht verkauften Ware und die Auszahlung des Erlöses erfolgt nach dem Verkauf zwischen 16:00 Uhr und 17:00 Uhr im Michaelsheim.