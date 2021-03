GOCH. Die Deutsche Stiftung für Engagement und Ehrenamt hatte im vergangenen Jahr eine Förderung zur Stärkung des Engagements im Ehrenamt im Zusammenhang mit der Auswirkung der Corona-Pandemie ausgelobt.

Das Deutsche Jugendrotkreuz (JRK) im DRK-Ortsverein Goch e.V. hat eine Förderung beantragt, die nunmehr bewilligt wurde.

Seit Beginn der Pandemie können und konnten die wöchentlichen Gruppenstunden für die Mitglieder nur eingeschränkt und gar nicht stattfinden. Die Gruppenleiterinnen haben daher in vergangenen Monaten Konzepte und Ideen entwickelt, weiterhin in Kontakt mit den Gruppenmitgliedern zu bleiben. So bietet das JRK digitale Gruppenstunden an. Hier können sich alle Beteiligten austauschen, gemeinsame Spiele vorbereiten und durchführen, sich aber auch gegenseitig unterstützen, wenn es Probleme beim Homeschooling gibt. Pascal Bewick, Leiter des Gocher JRK, freut sich, dass die jungen Menschen dieses Angebot mit großer Freude annehmen.

Diese Konzeption wurde der Deutschen Stiftung für Engagement und Ehrenamt präsentiert und fand dort großen Anklang. Die Stiftung hat dem JRK Goch eine finanzielle Unterstützung zur Beschaffung von digitalen Endgeräten bewilligt. Mit diesen Endgeräten kann die Arbeit weiter forciert werden. Natürlich können diese Geräte auch eingesetzt werden, wenn das gewohnte Miteinander wieder beginnen kann.

Zur Stärkung des örtlichen Einzelhandels hat sich der DRK-Ortsverein Goch e.V. dazu entschieden, die Geräte bei einem Fachhändler aus Goch zu beschaffen.

Nun fand die Übergabe der Geräte durch die Firma Euronics-Thonnet an das JRK statt.

Der Geschäftsinhaber Jörg Thonnet freute sich, dass das ehrenamtliche Engagement in Goch auf diese Weise unterstützt werden kann. Hermann-Josef Kleinen, Vorsitzender des DRK – Ortsvereins Goch e.V. und die Mitglieder des geschäftsführenden Vorstandes, Uli Daniels und Marco Lübeck, sind ebenfalls begeistert und wünschen den JRK-Gruppenleitern weiterhin viel Erfolg und bestätigen auch das große Engagement des Gocher JRK.