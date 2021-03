Ehrenamtler der AWO Goch verteilen Kostenlose FFP2 Masken in Goch

In der Seniorentagesstätte am Markt 15 verteilt die AWO Goch/Weeze derzeit kostenlose Schutzmasken der Klasse FFP 2.

Diese Masken, von der Stadt Goch gestiftet, gelten als sehr guter Schutz gegen das Coronavirus, sowohl für den Tragenden als auch sie umgebende Mitmenschen.

Außerdem bieten sie mehr Schutz vor einer Virusübertragung als herkömmliche Mund-Nasen-Bedeckungen oder sogenannte OP-Masken.

Die nächste kostenlose Ausgabe durch die Ehrenamtler der AWO Goch(Weeze erfolgt am Freitag, 5. März 2021 vor der Seniorentagesstätte Goch Am Markt 15 von 10:00 bis 12:00 Uhr.