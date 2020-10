Goch. Der PROBUS Club Kleve hat einen neuen PräsidentenÜblicherweise erscheint diese Meldung im Juli eines jeden Jahres. Corona macht alles

anders. So konnte die obligatorische Mitgliederversammlung mit Vorstandswahlen

in diesem Sommer nicht stattfinden. Um dennoch Vorstandswahlen durchführen

und die darauf folgende Ämterübergabe abhalten zu können, musste zunächst

die Satzung geändert werden.

Ein Vorgang, der sich leichter anhört, als er dann tatsächlichist. Ein Verfahren wurde erarbeitet und in mühevoller Kleinarbeit den Mitgliedern

vorgestellt und erklärt. Am Ende eines Entscheidungsprozesses stand dann

eine einstimmige Zustimmung zur Satzungsänderung. Am 30. September konnte die

neue Satzung in Kraft gesetzt werden. Diese gab jetzt den Weg für die anstehenden

Neuwahlen frei.

Neuer Präsident ist Michael K. Urban.Er war bereits im PROBUS-Jahr 2017/18 Präsident und tritt nun seine zweite Runde

mit einem ebenfalls eingespielten Team an. Schwerpunkt der Vorstandsarbeit wird

es sein, ein Gemeinschaftsleben zu fördern, das wahrscheinlich auch weiterhin auf

Präsenzveranstaltungen verzichten muss. Hierbei werden auch moderne Kommunikations- und Informationsmittel zum Einsatz kommen. Wahrscheinlich wird aber

doch das persönliche Gespräch am Telefon Mittel der Wahl sein.

Die Ämterübergabe fand im Rahmen einer Videokonferenz statt. Urban bedanktesich beim scheidenden Präsidenten, Rolph Barents für sein Durchhaltevermögen,

wurde doch seine Amtszeit ungeplant verlängert und für sein Geschick, den Club in

dieser schwierigen Zeit zusammenzuhalten.