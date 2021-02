KEPPELN. Die Silhouette von St. Jodokus ist zu erkennen, ein Windrad, Kuh und Traktor vervollständigen das Bild. Der Mund-Nasen-Schutz, den die Vorsitzende der Karnevalsgesellschaft Queekespiere, Steffi Neu, und Sitzungspräsident Robert Terheiden tragen, zeigt eindeutig, dass sie aus Keppeln kommen. Es wird wohl die einzige Maske sein, die sie in der diesjährigen Karnevalssession begleitet.

Steffi Neu fasst die Absage aller Veranstaltungen so zusammen: „Sich damit abzufinden hat wirklich eine Zeit gedauert. ,Aber warte mal ab, im Frühjahr sieht alles anders aus‘ – so haben wir noch gesprochen im Sommer. Als wir dachten, das Gröbste sei überstanden.

Falsch. Es geht darum, uns alle zu schützen. Die Schwachen zu schützen. Denn wenn eine Tradition die Wertschätzung aller ist, die Achtsamkeit gegenüber anderen, dann ist das der Karneval. Und wenn es jetzt nicht geht, dann später.“ Dennoch möchten die Karnevalisten den Keppelnern eine Freude machen, an die vergangene Session erinnern und Vorfreude auf das kommende Jahr wecken.

Daher haben sie – anstelle des sonst üblichen Programmheftes, das bei den Sitzungen ausliegt – in diesem Jahr ein Sessionsheft gedruckt. Darin gibt es nicht nur viele Bilder aus dem vergangenen Jahr, sondern auch lustige und spannende Texte. So hat WDR-Komiker René Steinberg, der schon vier Mal im Queekendorf zu Gast war, über seine Auftritte geschrieben und macht den Karnevalisten Mut: „Eskaliert wird später“. Das Gocher Prinzenpaar der vergangenen Session, Johannes V. und Julia I., hat ein Grußwort geschrieben, im Interview spricht der designierte Gocher Prinz Achim Verrieth darüber, wie er die Absage des diesjährigen Karnevals erlebt.

Für Freunde der niederrheinischen Mundart ist die Predigt auf Platt nachzulesen, die Pastor Alois van Doornick beim Gottesdienst zur Erinnerung an die Möökeshüss-Ordensträger gehalten hat. Deren gesamte Liste ist natürlich auch im Sessionsheft zu finden. Ebenso ein großes Quiz, bei dem Rätselfreunde Freikarten für eine Sitzung im kommenden Jahr gewinnen können oder einen Keppelner Mund-Nasen-Schutz.

Die 1.000 Exemplare des Heftes werden in den kommenden Tagen, soweit möglich, an die Haushalte im Queekendorf verteilt, dafür haben sich bereits die Tänzerinnen des Queekenballetts bereit erklärt. Dankbar sind die Karnevalisten den zahlreichen lokalen Unternehmen, die den Druck und die kostenlose Verteilung durch eine Anzeige ermöglichen. „Viele unterstützen uns schon seit Jahren und sind uns trotz Corona treu geblieben“, freut sich Steffi Neu.

Wer außerhalb des Queekendorfes wohnt oder versehentlich kein Heft bekommt, kann sich eine elektronische Version auf der Seite www.queekespiere.de herunterladen.

Und wer Interesse an dem Keppelner Mund-Nasen-Schutz hat, kann diesen per Mail an webmaster@queekespiere.de bestellen, die Masken kosten vier Euro pro Stück.