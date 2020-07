Das diesjährige Sommerlager der Pfadfinder vom Stamm DPSG Edelweiss Goch, sieht in diesem Jahr etwas anders aus als sonst.

Auch uns traf die Corona-Pandemie unvorbereitet und mit voller Wucht.

Die letzte Gruppenstunde ist nun schon 15 Wochen her und die nächste findet voraussichtlich erst in 6 Wochen wieder statt. Das heißt 21 Wochen ohne Gruppenstunden.

Diese Situation stellt uns alle vor großen Herausforderungen.

Wir stellen uns aber gerne diesen Herausforderungen.

Neben den digitalen Gruppenstunden, fand auch bereits ein Pfingstlager @ Home statt.

An diesem nahmen zahlreiche Mitglieder teil, schlugen ihre Zelte im heimischen Garten oder Kinderzimmer auf und rösteten ihr Stockbrot über Feuerschalen oder Grills.

Da das Interesse an diesem außergewöhnlichen Pfingstlager sehr groß war, haben wir uns dazu entschlossen auch das Sommerlager in dieser Form stattfinden zu lassen.

Aus dem „SoLa 2020 am Möhnesee“ wurde nun das „SoLa 2020 – Online“.

Dieses findet vom 06.07. bis 12.07.2020 statt.

Das Programm ist bunt gemischt und dank der Aktion „Ferienfreizeit im Eimer“ der Diözese Münster auch gut gefüllt.

Montag beginnt das Lager mit der Lagertypischen kennenlernrunde und dem „Stuhlkreis“.

Die Kennenlernrunde findet nun Online in Form eines Steckbriefs statt und selbstbemalte Steine nehmen die „Stuhlkreisplätze“ der Teilnehmer ein.

Auf einem Sommerlager darf natürlich auch kein Singen am Lagerfeuer fehlen. Dieses findet am Dienstag über einen Livestream statt.

Bevor es allerdings in die abendliche Lagerfeuerrunde geht, werden die Teilnehmer eine morgendliche Stadtrallye und einen Casino-Abend machen.

Am Mittwoch wird gemeinsam ein leckeres 3-Gänge-Menü gekocht und anschließend mit selbstgebauten Katapulten das Virus bekämpft.

Der Donnerstag beginnt sehr kreativ; wir basteln aus alten Tetra Paks Gießkannen und Vasen. Der Tag endet dann mit einem Gottesdienst per Livestream.

Den 5. Lagertag, den Freitag, widmen wir der Jahresaktion „No Waste! – Ohne wenn und Abfall“. Die Teilnehmer werden, mit Müllsack und Handschuhen bewaffnet, durch die Gocher Innenstadt ziehen und diese vom Müll befreien.

Danach wird aus Baumwolltüchern und Wachs ein Frischhaltefolienersatz selbstgemacht.

Am Samstag findet dann das Highlight des Sommerlagers statt. An diesem Tag führt eine Schnitzeljagd die Teilnehmer durch die Gocher Innenstadt und lädt zum Suchen und nachdenken ein.

Nach diesem anstrengenden Programmpunkt folgt eine Runde Werwölfe, eines unserer Lieblingsspiele. Selbstverständlich auch hier in einer Onlineversion.

Am Sonntag endet das diesjährige Sommerlager mit einer Onlinespielrunde. Hier werden wir einige der beliebtesten Gesellschaftsspiele zusammen spielen.

Da auch viele andere Ferienfreizeitmaßnahmen abgesagt wurden, würden wir unser Sommerlagerprogramm auch gerne allen anderen zur Verfügung stellen.

Das komplette Programm und die entsprechenden Spielanleitungen erhaltet ihr ab dem 20.07.2020 auf unserer Homepage www.pfadfinder-edelweiss.com

Somit haben alle die Möglichkeit ein wenig Abwechslung in den tristen Corona-Alltag zu bringen.

Wir wünschen euch viel Spaß dabei.