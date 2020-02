Der Seniorenkarneval 2020 der Paritätischen Wohlfahrtsverbände als Gemeinschaftssitzung der 1. GGK Rot – Weiß und des Kolping Karneval Komitee 1885 Goch startete im Gocher Kastell am 9. Februar im wahrsten Sinne des Wortes recht stürmisch, denn Sturmtief Sabine versuchte, allerdings vergeblich, die Gocher Karnevalisten*innen vom Besuch der Veranstaltung abzuhalten.Diese ließen sich aber den Spaß an der Freud nicht verderben und waren in das ausverkaufte Kastell gestürmt.

Wie immer startete die Veranstaltung um 14.11. Uhr mit dem Einzug der Elferräte und der Begrüßung der Ehrengäste und des Publikums durch die beiden Sitzungspräsidenten Achim Verrieth und René Gravendyk.

In diesem Jahr waren neben den Honoratioren der Stadt Goch wie Bürgermeister Ulrich Knickrehm, Bürgermeisterkandidat Jan Baumann, Pfarrer Mewes, der DRK-Vorsitzende H.-J. Kleinen, DLRG-Chef Falk Neutzer, dem Vorstand der Trägergemeinschaft Seniorentagesstätte Goch von AWO, DRK, Evangelische Kirche und Caritas, auch der CDU - MdB Stefan Rouenhoff zu dieser Veranstaltung gekommen.

Und dann ging es Böe auf Böe durch das spannende Programm, mit tollen Präsentationen – Büttenreden, Tanzdarbietungen, Sketchen und natürlich viel Musik.

Wunderschön anzusehen und zu genießen waren die eleganten und auch teilweise sehr akrobatisch gestalteten Tanzvorführungen wie Garde- und Showtänze der Teenies, der Kolping Mäuschen und vieler anderer. Stürmische Lachsalven lösten wie nicht anders zu erwarten die Büttenredner Theo Bruckmann, David Steinert und natürlich Rob Miesen aus.

Und der Besuch des Kinderprinzenpaares Prinz Piet I., Prinzessin Mira I. mit Herold Jonas I. und des diesjährigen Prinzenpaares der Stadt Goch, Prinz Johannes V. Und Prinzessin Julia I. bündelten den Sturm im Kastell und brachten ihn zum brodelnden Höhepunkt der Veranstaltung.

Gestartet wurde dieser Part des Programms von den Kolping Mäuschen mit ihrem Gardetanz, der mit abschließender Ehrung des Vorsitzenden der Trägergemeinschaft Seniorentagesstätte, Ludger Hendriks, mit einer Ehrennadel zum Abschluss kam.

Geehrt wurden auch wieder wie in jeder Sitzung des Seniorenkarnevals die ältesten Teilnehmer, die sowohl vom Prinzenpaar 2020 und den Sitzungspräsidenten Achim Verrieth und René Grafendyk gebührend geehrt wurden. Und von der Initiatorin des Seniorenkarnevals, der Trägergemeinschaft Seniorentagesstätte die diese Veranstaltung in Zusammenarbeit mit den Karnevalskomitees vom Kolping Karneval Komitee 1885 Goch und 1. GGK Rot – Weiß vorbereitet und durchgeführt haben, gab es wie in jedem Jahr ein kleines Präsent.

Und damit die Stimmung nicht zum Stillstand kam, heizte zu guter Letzt die Gruppe K 6 dem Sturm noch einmal ordentlich ein.

Die Präsidenten dankten allen Helferinnen und Helfern, dem Team vom Gocher Kastell, den Beleuchtungsspezialisten, den Ehrenamtlern der Trägergemeinschaft und dem Hotel am Kastell in Goch für die Betreuung des leiblichen Wohls und erhielten ebenfalls ein kleines Dankeschön zum Abschied..