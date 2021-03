Warum... nur schmeißen so viele Menschen ihren Müll unachtsam weg, wo es doch so viele Abfalleimer gibt! Vor genau einem Jahr hatte ich in einem Waldstück an der Dr.-Franken-Straße in Nierswalde/Bedburg-Hau auf einer Länge von knapp 500 Metern die Gräben von Unrat beseitigt! Ich war erschüttert, als ich das gleiche Spiel jetzt nochmal gemacht habe! In nur einer Stunde hatte ich so viel Zeug gesammelt, das ich mit meinen mitgebrachten Mülltüten nach kurzer Zeit schon nicht mehr ausgekommen bin! Von unzähligen Glasflaschen, Pfanddosen, Kabelreste, Plastik in allen Varianten, bis hin zu einem alten Staubsauger und ne Wanduhr war fast alles dabei! Warum machen machen Leute nur so etwas, was geht in deren Köpfen vor? Ich kann es nicht fassen und bin einfach nur sprachlos!

Eine Kleinigkeit bleibt mir aber zum Trost, denn von dem Pfand, der knapp 2,50 Euro betrug, kaufe ich mir ein paar leckere Brötchen für's Frühstück! Danke Mensch...