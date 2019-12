Einer der größten Arbeitsgeber in der Region wurde Opfer einer kapitalen Brandkatastrophe.

Von einem zum anderen Tag hat sich für 400 Mitarbeiter die Perspektive zum Jahreswechsel 2020 drastisch in den Bereich Verunsicherung verändert.

Die Auswirkungen sind in ihrem vollen Umfang noch überhaupt nicht abzusehen. Gerade in der kritischen „just in time“ Produktions- und Zulieferungskette einer sich in einem grundlegenden Umbruch befindlichen Automobilproduktion, ergeben sich vielfältige Aspekte und Fragen, welche die Zukunft der Firma Mühlhoff entscheidend mit beeinflussen werden.

Modernste Produktionsstätten wurden zerstört. Lieferverträge können nicht mehr eingehalten werden. Der Markt wird reagieren und sich andere Zulieferer suchen. Die Ausfallzeit der Firma Mühlhoff wird geraume Zeit in Anspruch nehmen.

Grundsätzliche Investitionsentscheidungen stehen dann erneut an. Mühlhoff hat kürzlich den Besitzer gewechselt und besitzt womöglich nur noch auf der Mitarbeiterseite den wirklichen Geist eines homogenen traditionellen „Familienunternehmens“.

Die zentrale Frage ist: Ob und wie geht es bei Mühlhoff in Uedem weiter? Wiederaufbau und Produktionsaufnahme in Uedem, in Deutschland oder in einem anderen Land mit besseren Rahmenbedingungen oder ...?

Nicht nur die vielen hochqualifizierten Mitarbeitern hoffen hier auf eine schnelle grundsätzliche Richtungsentscheidung und Antwort bzw. sind gezwungen, sich anderweitig zu orientieren. 400 Arbeitsplätze stehen auf dem Spiel. Dahinter stehen 400 Menschen und ihre Familien, die um ihre berufliche und existentielle Zukunft bangen.

Gewerbesteuereinahmen für die Gemeinde Uedem stehen auf dem Spiel. Die ohnehin angespannte Situation der Gemeindekasse dürfte bei Wegfall eines Gewerbesteuerzahlers dieser Größenordnung zusätzlich erheblich unter Druck geraten.

Der Verdacht der Brandstiftung steht im Raum. Dies verschärft die Unsicherheiten und bedeutet nicht Gutes für einen schnellen Fortgang der Entscheidungsfindung und des Wiederaufbaus.

Mein Mitgefühl gilt zunächst jedoch den direkt betroffenen Mitarbeitern und ihren Familien, die sich den Übergang ins neue Jahr sicherlich positiver vorgestellt haben. Ihnen zu helfen die Zukunftsangst zu nehmen und neue Perspektiven aufzuzeigen, ist jetzt allererste Verpflichtung aller Beteiligten.