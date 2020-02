In Goch ,der Karnevalshochburg, steuert der Kneipenkarneval immer mehr dem Ende zu.

Noch nie waren es so wenige Kneipen die aktiv am Karneval teilnahmen.

Wer z.B. nach dem Rathaussturm nicht ins Festzelt, sondern in eine Kneipe wollte, hatte ziemlich schlechte Karten.

Ganze 2 Kneipen in der Innenstadt hatten in direktem Anschluss geöffnet.

Viele Karnevals-Narren zogen somit missmutig in Richtung Narrenburg um hier vielleicht ein kühles Blondes zu bekommen. Dort standen sie jedoch auch vor geschlossenen Türen, genau so wie bei den auf dem Weg liegenden Kneipen.

Das Kneipensterben ist nun auch in Goch im vollen Gange.

Aber Hoffnung gibt es noch.

Leerstehende Kneipen suchen neue Wirte und somit vielleicht ein neues Lebenszeichen für die Zukunft.