Werbering Goch hat gewählt

Unter Einhaltung aller Corona-Bedingungen fand die Jahreshauptversammlung des Werbering Goch e.V. statt. Jörg Thonnet konnte 26 Damen und Herren im „Haus am See“ in Kessel begrüßen und bedankte sich für Ihr Kommen in diesen besonderen Zeiten. Neben den Tätigkeits- und Finanzberichten standen die Neuwahlen des Vorstandes auf der Tagesordnung. Nach acht Jahren stand Gangolf Kowal (Augenoptik Kowal) für eine weitere Amtszeit nicht mehr zur Verfügung. Karin Arntz bedankte sich bei ihm für seinen Einsatz und die gute Zusammenarbeit innerhalb des Vorstandsteams und wünschte ihm für die Zukunft alles Gute.

Unter der Leitung von Bürgermeister Ulrich Knickrehm wurden folgende Mitglieder einstimmig zu neuen Vorstandsmitgliedern gewählt: Karin Arntz vom Geschenkehaus Peters, Maik Hendricks (Schryvers GmbH), Axel Holl ( VLSN Veranstaltungstechnik) und Jörg Thonnet (Euronics Thonnet GmbH).

Foto: privat