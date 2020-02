Mit einem Rettungshubschrauber musste am Freitagnachmittagein 64-Jähriger aus Uedem in eine Klinik gebracht werden, nachdem er sich bei einem Verkehrsunfall schwere Verletzungen zugezogen hatte.

Gegen 14:20 Uhr war er mit seinem VW Golf auf der Klever Straße in Richtung

Kreisverkehr Am Lindchen aus bisher unklarer Ursache nach rechts von derFahrbahn abgekommen und mit einem Baum am Straßenrand kollidiert. Der 64-Jährige

wurde dabei in seinem PKW eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit

werden. Bis zum Abschluß der Rettungsmaßnahmen und der Unfallaufnahme gegen

16:50 Uhr war die Klever Straße zwischen dem Kreisverkehr Am Lindchen und der

Rickenstraße gesperrt.