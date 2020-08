Aus bisher ungeklärter Ursache brach am frühen Dienstagmorgen in der Dachgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses auf der Alten Zollstraße ein Brand aus. Die Feuerwehr wurde gegen 2.26 Uhr alarmiert und begann mit den Löscharbeiten, da sich der Brand auch auf den Dachstuhl des Hauses ausgebreitet hatte. Auch die anderen Wohnungen könnten derzeit nicht weiter genutzt werden.

Alle Bewohner konnten evakuiert werden und wurden durch das Ordnungsamt untergebracht. Menschen kamen bei dem Brand nicht zu Schaden. Der Brandort wurde beschlagnahmt. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei zur Brandursache dauern an.