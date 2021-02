Dreiste Diebe haben am Dienstag (23. Februar 2021) einen elektrischen Krankenfahrstuhl entwendet, der auf einem Grundstück an der Ecke Am Gocher Berg/ Emmericher Weg abgestellt war. Der gehbehinderte Besitzer hatte das Gefährt um 18 Uhr dort geparkt und hatte den Diebstahl gegen 19.50 Uhr bemerkt. Der entwendete Krankenfahrstuhl ist rot und von der Firma Trendmobil.

Zeugen, die Hinweise zu den unbekannten Tätern oder zum Verbleib des Krankenfahrstuhls geben können, melden sich bitte bei der Kripo Goch unter 02823/1080.