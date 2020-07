Planenschlitzer waren in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag auf dem Rastplatz Kalbecker Forst an der A57 in Fahrtrichtung Niederlande am Werk.

An insgesamt zwölf Sattelzügen schnitten unbekannte Täter im Zeitraum von 17 Uhr am Mittwoch und 7.20 Uhr am Donnerstag Löcher in die Plane der Auflieger. So wollten sie einen Blick auf das Innere zu erhaschen um zu sehen, ob sich wertvolle Waren in den Fahrzeugen befinden.

Bei elf Sattelaufliegern blieb es lediglich bei einem in die Plane geschlitzten

Loch. In dem zwölften Sattelzug machten die Diebe reiche Beute und entwendeten vierzehn mit jeweils einem neuen Fahrrad gefüllte Kartons. Scheinbar wurden die Täter bei der Tatausführung gestört, denn fünf weitere Kartons waren offensichtlich zum Abtransport bereitgestellt worden, wurden jedoch nicht mitgenommen.

Zeugen, die Angaben zu verdächtigen Personen oder Beobachtungen machen können, werden daher gebeten sich bei der Kripo Goch unter 02823/1080 zu melden.